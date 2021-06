Grand Hotel anticipazioni: Diego ha a che fare con la morte di Cristina?

Non sappiamo quanto premierà la scelta di Canale 5 di mandare in onda ben due episodi di Grand Hotel in ogni puntata, considerato che si tratta di episodi moto lunghi, da 80 minuti circa. Non a caso si finirà sempre intorno all’una. Gli ascolti risentiranno anche per questo motivo? In attesa di scoprirlo, ci concentriamo sulla seconda puntata e sul terzo e il quarto episodio della serie spagnola che andranno in onda il prossimo mercoledì su Canale 5. Il 16 giugno si torna quindi con il terzo episodio dal titolo Il coltello d’oro e il quarto episodio dal titolo La casa abbandonata.

Come avrete visto alla fine Alicia ha deciso di fidarsi e di credere a quello che Diego le ha raccontato. Il biglietto, la lettera anonima arrivata, non è per lui ma era per un cliente del Grand Hotel che è stato minacciato. Alicia però adesso inizia davvero a credere che ci siano troppi misteri intorno alla scomparsa di Cristina e vuole aiutare a tutti i costi Julio a conoscere la verità sulla sorte di sua sorella. Intanto al Grand Hotel gli intrighi non mancano: ad esempio c’è la finta gravidanza di Sofia che darà il via a un’altra trama intricata che vedrà Belen protagonista…Ma scopriamo nel dettaglio quella che sarà la trama della seconda puntata in onda la prossima settimana su Canale 5.

Qui il riassunto del secondo episodio per chi se lo fosse perso

Grand Hotel anticipazioni seconda puntata: la trama del 16 giugno

Non ci resta adesso che scoprire tutto quello che succederà nella seconda puntata con il terzo e il quarto episodio della serie. Vi ricordiamo che in totale sono 10 gli episodi della prima stagione di Grand Hotel.

Le anticipazioni del terzo episodio dal titolo Il coltello d’oro

Continuano le indagini del detective Ayala. Una cameriera trova l’arma del delitto, un coltello d’oro, sotto il letto di Don Javier. Angela, che viene a scoprirlo, riferisce tutto a Donna Teresa. Nel frattempo arriva Donna Elisa, Marchesa di Vergara nonche’ Madre di Alfredo. La Marchesa non nutre simpatia per Sofia, futura madre di suo nipote, e si affida a Don Diego per scoprire cosa nasconde sua nuora. Si rende conto che la ragazza sta nascondendo qualcosa ed effettivamente non sbaglia visto che sta fingendo di essere incinta mentre ha perso il bambino dopo la caduta dalle scale… Julio continua a cercare indizi sulla scomparsa di sua sorella ma mentre cerca in un posto che ha scovato, qualcuno lo colpisce alla testa…

Le anticipazioni del quarto episodio dal titolo La casa abbandonata

Al Grand Hotel continuano a susseguirsi colpi scena: la puntata si apre con l’uccisione di Pascual da parte di Diego. Tutti sentono lo sparo ma nessuno sa che cosa è accaduto nel bosco. Donna Teresa rassicura tutti: è tempo di caccia, sicuramente si sarà trattato di un cacciatore. Ma quello che la donna non sa è che sua figlia ha assistito all’omicidio: stava per essere aggredita dal cameriere quando il suo fidanzato ha fatto fuoco, colpendolo in testa… Diego continua a dirigere l’hotel con fini piu’ o meno leciti, e nel frattempo chiede la mano ad Alicia. Intanto Belen, che è incinta di Diego, accetta la proposta di nozze di Andres, ma la madre di questi, Donna Angela, si oppone fermamente alle nozze. Eugenia, vittima degli ardori giovanili, si lascia sedurre da Javier, ma questi, una volta conosciuta la bella Mercedes, sorella di Eugenia, non resiste e concupisce anche lei. Julio, invece, continua ad indagare su sua sorella e scopre che la ragazza prima di sparire era invischiata in un traffico di oggetti trafugati dall’hotel. E’ questo il motivo per il quale è scomparsa nel nulla?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Grand Hotel in onda il prossimo mercoledì su Canale 5.