Mr. Wrong, anticipazioni prima serata: Serdar rovinerà tutto?

Ezgi e Ozgur sono riusciti a fuggire dal covo segreto dei narcotrafficanti e il gruppo di malviventi è stato arrestato dalla polizia. Tutto sembra essere tornato sereno e per i due vicini di casa non resta altro che presentarsi, finalmente, al matrimonio di Ebru. Che cosa accadrà durante la prossima puntata? Lo scopriamo proprio con le anticipazioni della puntata di lunedì sera 14 giugno 2021 per Mr. Wrong che andrà in onda, per la prima volta, in prima serata su Canale 5. Dopo aver promosso in prime time DayDreamer, Mediaset ci riprova e sceglie la serie con Can Yaman e Ozge Gurel protagonisti. Sarà una mossa vincente? Difficile a dirsi visto che al momento le prime serate estive di Canale 5 sono un vero flop dal punto di vista degli ascolti.

Ma torniamo alla prossima puntata della serie…Una volta lasciata l’isola covo dei narcotrafficanti, per Ezgi ed Ozgur sarà il momento di tornare a casa sani e salvi…

Mr. Wrong, anticipazioni della prima serata: la trama della puntata di lunedì sera 14 giugno 2021

Una volta tornato il sereno, Ezgi cerca di organizzare la cerimonia dell’henne per Ebru. Si tratta di una cerimonia che si svolge il giorno prima del matrimonio a casa della sposa, dalla famiglia di lei. Le invitate però saranno solo donne come la tradizione vuole. Ozgur, Ezgi, Cansu, Levant, Deniz e Ozan ormai sono diventati molto amici e per questo decideranno di organizzare una gita tra di loro prima delle nozze. I ragazzi vogliono andare in barca prima della festa di Ebru ma improvvisamente qualcosa va storto e la gita verrà annullata.

Come mai gli amici decideranno di non andare più in gita in barca? Perché arriverà Serdar senza alcun preavviso. L’arrivo del dottore potrebbe quindi far scaldare gli animi ed è possibile che anche lui, a questo punto, partecipi al matrimonio della sorella di Ozgur. Intanto Nevin e Sevim cercheranno di convincere Ezgi ed Ozgur a fidanzarsi e a dare l’annuncio a tutti. Proprio per questo i due vicini di casa dovranno cercare di inscenare dei teatrini e delle gelosie.

Che cosa accadrà a questo punto? Serdar parteciperà al matrimonio di Ebru mentre Ezgi ed Ozgur potrebbero decidere di ufficializzare una falsa relazione? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr. Wrong che andrà in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 14 giugno 2021.