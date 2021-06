Netflix Italia lancia Skam Italia 5: primo promo della nuova stagione

Oggi un giorno da segnare sul calendario per tutti i fan di Skam Italia. Netflix infatti, con un brevissimo comunicato stampa e con un primo video di lancio ha annunciato che arriverà la quinta stagione della serie e la notizia, già è un trend topic sui social. La quinta stagione di Skam Italia quindi si farà, anche se è davvero molto presto per immaginare quello che potrebbe succedere nella versione italiana della serie.

Sulla nota stampa diramata questa mattina si legge: “la celebre serie prodotta da Cross Productions e remake dell’omonimo show norvegese avrà una quinta stagione e arriverà nel 2022, solo su Netflix.“

E ancora: “SKAM Italia è considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, due elementi che hanno permesso una perfetta identificazione nella storia da parte del pubblico. “

La nota si conclude così: “Dopo il successo delle precedenti stagioni, già disponibili sul servizio, SKAM Italia torna con una nuova storia e gli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza.” E noi già non vediamo l’ora di scoprire tutto quello che succederà e anche di scoprire chi ci sarà in questa quinta stagione di Skam Italia.

Skam Italia 5 si farà: il primo promo da Netflix Italia

Che cosa c'è oggi di nuovo? Una grandissima notizia per tutti i fan di #skamitalia . Nel 2022 arriva la nuova stagione, la quintaoggi l'annuncio ufficiale di @NetflixIT Ecco il primo promo di Skam Italia 5 pic.twitter.com/ltvTKjRxMj — Ultimenotizieflash (@Unf_Tweet) June 14, 2021

Ma dove eravamo rimasti? La quarta stagione ci aveva raccontato la storia di Sana, alle prese con la sua vita complicata da ragazza musulmana in Italia. L’abbiamo lasciata spensierata e felice insieme a Malik, il suo primo grande amore. E nella quinta stagione, che cosa accadrà a questa coppia, scopriremo altro? E che cosa aspetta i ragazzi dopo la maturità? Viaggeremo insieme a loro nel mondo dell’università e del lavoro?

Skam Italia 5 anticipazioni: cosa sappiamo

In Francia è andata già in onda la quinta stagione della serie e sappiamo che il personaggio che diventerà principale nella narrazione è Elia, interpretato da Francesco Centorame nella versione italiana. Sarà quindi focalizzata su di lui tutta la quinta stagione della serie italiana? E’ ancora presto per scoprirlo. Al momento possiamo ricordarvi che il remake francese ha superato la serie originale, e per le due stagioni successive ha raccontato storie originali create appositamente per la versione francese, come potrebbe quindi succedere anche in Italia ( in Francia e in Belgio dovrebbe arrivare presto una sesta stagione).

Non ci resta quindi che attendere altre news ufficiali e magari il primo teaser per scoprire anche il cast di questa quinta stagione di SkamItalia che potrebbe comunque anche distaccarsi dal format francese e cercare una strada originale nella narrazione.