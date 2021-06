Love is in the air, anticipazioni: Serkan nei guai per colpa di Kaan?

Selin ha trovato il contratto del finto fidanzamento di Serkan ed Eda a casa del suo ex fidanzato. Ormai il contratto è finito nelle mani sbagliate, proprio quelle del nemico di Serkan, Kaan. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air della puntata di domani di giovedì 17 giugno 2021. Serkan, Eda, Selin, Ferit, Engin e Piril sono partiti alla volta di Antalya per partecipare alla cerimonia della premiazione proprio per concludere l’affare del Golf Resort. Una volta arrivati, ci sarà subito un primo litigio tra una coppia…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 17 giugno 2021

Arrivati ad Antalya, saranno Selin e Ferit ad avere una discussione. Lei infatti dimostrerà un comportamento abbastanza ambiguo nei confronti del suo ex Serkan e Ferit non sarà per niente felice della situazione. Intanto Kaan è riuscito ad avere il contratto del finto fidanzamento del suo nemico con Eda e ovviamente non farà altro che sfruttarlo al massimo per trarne vantaggio. Kaan infatti vuole distruggere Serkan e il patto servirà senz’altro. L’uomo sceglierà di inviare le foto del contratto a Fatma. Aydan intanto ha deciso di invitare a cena Ayfer, la zia di Eda. La mamma di Serkan vuole sapere tutto il necessario sulla nuova fidanzata del figlio.

E a proposito di appuntamenti, Serkan ha organizzato invece l’incontro tra Birol e Sevil. Marito e moglie stanno per separarsi e proprio per questo motivo l’affare potrebbe venire meno. Birol e Sevil non vogliono firmare nessun contratto convinti non voler diventare soci e doversi rivedere anche dopo la fine del matrimonio. Ma non tutto va così male, almeno per Piril ed Engin che si ritrovano a danzare insieme. Si renderanno conto che tra di loro sta nascendo qualcosa in più.

Che cosa accadrà ora? Serkan si ritroverà nei guai per colpa del suo nemico Kaan? Birol e Sevil firmeranno? Tutto questo e molto altro lo scopriremo solo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani giovedì 17 giugno 2021 su Canale 5.