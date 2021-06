Mr. Wrong, anticipazioni: Ozgur e Yesim vicini, Ezgi gelosa?

Le rispettive madre di Ozgur ed Ezgi hanno completamente cambiato opinione sulla finta coppia dopo che loro due hanno cercato in tutti i modi di apparire diversamente da quello che sono. L’obiettivo sembra quindi centrato per i protagonisti. Intanto Ezgi ha dovuto rinunciare alla cena con Serdar proprio per l’arrivo improvviso della mamma a casa sua. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr Wrong per la nuova puntata di lunedì 21 giugno 2021. Ezgi aveva notato una particolare vicinanza tra Ozgur e Yesim dopo che lei si è presentata al ristorante. Il bel ragazzo l’ha persino portata a casa facendosi sorprendere proprio da Ezgi…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 21 giugno 2021

Ozgur ha deciso di portare Yasim a casa non sapendo che Ezgi ha dovuto rinunciare alla cena con il dottore perché sua madre è arrivata a casa sua senza nessun avviso. Intanto la giovane ragazza ha sorpreso il suo vicino insieme all’altra donna in atteggiamenti intimi e la sua reazione non è per niente bella. Ezgi infatti non è felice di vedere Ozgur insieme a Yasim, non è felice che siano così vicini. A questo punto la ragazza si agiterà molto finendo per innervosirsi e abbandonare il patto istaurato con Ozgur.

Dopo il nervosismo iniziale però, Ezgi scoprirà che era tutto un malinteso e aveva capito male. Ma la sua era una preoccupazione perché aveva paura di essere scoperta oppure inizia ad esserci una piccola gelosia nei confronti di Ozgur dopo i tanti momenti trascorsi insieme? Tutti vogliono capire se tra i due colleghi e vicini di casa sta nascendo un sentimento e la prossima ad indagare sul loro conto sarà proprio Yasim.

Che cosa accadrà adesso? Yasim scoprirà la verità sul patto di Ezgi ed Ozgur? Ezgi sta iniziando a provare qualcosa nei confronti del suo capo? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella nuova puntata di Mr Wrong che andrà in onda lunedì pomeriggio, 21 giugno 2021, come sempre su Canale 5.