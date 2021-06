Mr Wrong, anticipazioni prima serata: Ozgur si è innamorato di Ezgi

Se ci sembrava Ezgi quella gelosa di Ozgur forse le cose potrebbero cambiare durante la prossima puntata di Mr. Wrong. Tutti pensano che tra i due ci sia del tenero e inizieranno ad indagare su di loro. Uno dei due potrebbe fare dei passi in avanti e ammettere di provare qualcosa per l’altro. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr Wrong per la puntata in prima serata di lunedì 21 giugno 2021. Yesim e Irem si incontreranno per mangiare insieme al locale La Gabbia. Il loro fine però è ben diverso perché vogliono capire se tra Ozgur ed Ezgi c’è davvero qualcosa oppure no…

Mr. Wrong, anticipazioni prima serata: la trama della puntata serale di lunedì 21 giugno 2021

Irem cercherà di indagare di più sul rapporto che c’è tra Ozgur ed Ezgi. Yesim, invece, vorrebbe provare a conquistare Ozan che invece sembra innamorato perso di Deniz. Lo chef vorrebbe che lei facesse un passo nei suoi confronti ma la ragazza ancora non si avvicinerà molto ad Ozan. Lui intanto continuerà a tenerla d’occhio e osservarla ovunque. Al locale si organizzerà una bellissima festa e il tema sarà una serata latino americana. Ezgi deciderà di invitare Serdar alla serata ma il suo compito questa volta sarà molto diverso. Il fine ultimo della nostra Ezgi non sarà principalmente quello di avvicinarsi di più al dottore ma quello di indispettire il suo amico Ozgur.

La situazione e il rapporto tra Ezgi ed Ozgur potrebbe iniziare a cambiare. Ezgi scoprirà che il suo vicino è un bravissimo ballerino e quindi si farà aiutare. Ozgur però si renderà conto del fatto che con la sua PR inizierà ad esserci qualcosa di più di una amicizia o di un contratto. Ozgur si sta innamorando di Ezgi. L’imprenditore allora non sarà più così felice di aiutarla a conquistare Serdar. A scombinare tutto ci penseranno ancora le loro mamme che si presenteranno a casa senza avviso e costringeranno i ragazzi a modificare i loro programmi giornalieri. Alla fine Ezgi si ritroverà costretta a raccontare tutta la verità a sua madre.

Che cosa succederà adesso? Ozgur deciderà di parlare con Ezgi e confidarle i suoi sentimenti? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr Wrong di lunedì sera 21 giugno 2021 su Canale 5.