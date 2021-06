Masantonio stasera la prima puntata: trama e anticipazioni

Inizia una nuova avventura per Mediaset che propone una fiction pronta da due anni nella caldissima estate che stiamo vivendo. In onda oggi 25 giugno 2021 su Canale 5 la prima puntata di Masantonio, la serie con Alessandro Preziosi protagonista. Difficile comprendere come mai la rete abbia aspettato ben due anni prima di decidere di mandare in onda Masantonio- Sezione scomparsi, e come mai si sia scelto poi il periodo estivo che si sa, non regala mai grandissimi ascolti. Non si crede molto su questa serie? Per scoprire il grande arcano, non ci resta che seguirla, partendo oggi dalla prima puntata in onda in prime time su Canale 5.

Protagonista della serie, proprio Elia Masantonio, un investigatore che ha un metodo tutto particolare per cercare le persone scomparse…

Masantonio anticipazioni: la trama della prima puntata di oggi 25 aprile 2021

Ogni anno in Italia come nel mondo, sono centinaia le persone che scompaiono senza lasciare tracce. C’è chi si allontanata in modo volontario, chi sceglie di prendersi una pausa, ma c’è anche chi scompare per volontà altrui…Ed è questo il punto di partenza della serie…Incaricato dal Prefetto De Prà, Elio Masantonio (Alessandro Preziosi) inizia ad investigare su alcuni casi irrisolti insieme all’agente Sandro Riva.

Il primo caso riguarda la scomparsa di Chiara Onofri, una volontaria che sembrerebbe essere fuggita in Africa. Ma è davvero questa la verità? Masantonio per mandare avanti le sue indagini cerca di conoscere tutto quello che può delle persone scomparse. Entra nelle loro vite ma soprattutto cerca di entrare nelle loro teste. Ha una convinzione: li troverà o almeno scoprirà che cosa è successo loro, solo se inizierà a pensare come gli scomparsi.

Il secondo caso è incentrato su un negoziante, Michele Vespri, finito in galera per aver ammazzato il suo rapinatore. Una volta però che ha scontato tutta la sua pena, Michele scompare: si è ucciso, qualcuno lo ha eliminato… o cosa? E ha davvero pagato per qualche che non aveva commesso? Elio deve indagare ma oltre a questi due casi, inizieremo anche a conoscere la sua vita e un passato che nasconde molte cose non dette…

Appuntamento quindi a stasera con la prima puntata di Masantonio-Sezione scomparsi in onda su Canale 5 alle 21,20.