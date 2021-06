Grand Hotel anticipazioni ultima puntata: il contenuto della lettera cambia tutto, c’è un grande mistero da svelare

Curiosi di sapere che cosa succederò nella quinta e ultima puntata di Grand Hotel? Il nono episodio della serie spagnola dovrebbe andare in onda su Canale 5 il 7 luglio anche se al momento la data di messa in onda resta in parte un mistero! Perchè Mediaset potrebbe decidere di variare all’ultimo momento la programmazione e mandare in onda giù questa settimana l’ultimo episodio della serie. In ogni caso…Siamo qui per raccontarvi quello che succederà nell’ultimo appuntamento con Grand Hotel. Scopriremo finalmente che cosa c’era scritto nella famosa lettera, che cosa aveva scoperto Cristina, che cosa sta nascondendo la madre di Alicia? E soprattutto che cosa ne sarà di Julio e Alicia? I due avevano deciso di partire insieme, di lasciarsi tutto alle spalle. La ragazza era pronta a rinunciare a tutto per amore di Julio, alla sua ricchezza, alla sua vita agiata. Ma il tarlo che il giovane ha in testa è troppo grande: vuole sapere chi ha ucciso sua sorella e perchè…

Grand Hotel anticipazioni: la trama dell’ultima puntata

Julio alla fine decide di restare al Grand Hotel e di non partire con Alicia perchè ha scoperto qualcosa che potrebbe essere utile per capire chi ha ucciso sua sorella. Alicia non può accettare questa situazione visto che era risposta a tutto per amore di Julio. Si sente in qualche modo rifiutata, messa al secondo posto rispetto al resto. E Diego, che sa bene come manipolare le persone, approfitta di questa situazione dicendo alla ragazza di averla perdonata per quello che ha fatto e di essere pronto a sposarla perchè lei è la cosa più importante della sua vita…La data delle nozze quindi si avvicina. Alicia si concede a Diego, convinta del fatto che l’uomo la ami davvero e accetta quindi di sposarlo.

Julio si rende conto che sta per perdere Alicia ma vuole scoprire chi ha ucciso sua sorella. Per Sofia intanto le cose si fanno sempre più complicate. Fingere di essere incinta visto che suo marito non sa nulla, non è facile e potrebbe essere scoperta. Le cose si complicano anche per Javier che è stato scoperto da Diego che adesso sa tutto del suo traffico di alcol.

Belen ha convinto Andres a sposarla senza che la madre di lui sapesse nulla. Quello che nessuno ancora sa però è il grande segreto rivelato nella famosa lettera che Cristina aveva trovato. Un segreto che riguarda la famiglia di Alicia e che potrebbe sconvolgere ogni equilibrio. Bugie che sono state coperte per troppi anni ma che forse adesso andrebbero rivelate… Diego ha fatto un patto con la madre di Alicia e deve portare a termine la sua missione. Lo farà?

L’ispettore continua con le sue indagini, adesso che ha capito che Cristina è stata uccisa vuole mettere insieme tutti i tasselli e arrivare alla verità… Ha coperto anche da chi è stata uccisa la donna ritrovata nello stagno ma quella storia non ha nulla a che fare con la morte di Cristina…Cosa accadrà in questo finale assolutamente da non perdere? Non vi raccontiamo altro per non guastarvi la visione, almeno per ora!

Per chi volesse scoprire il finale di questa storia, qui tutte le anticipazioni dettagliate ( con nomi diversi perchè nella versione andata in onda su Rai 1, tutti i nomi dei protagonisti sono stati cambiati)