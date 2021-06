Mr. Wrong, anticipazioni: Levent cambia idea sul matrimonio con Cansu

Durante la festa per Ezgi, tutto è andato per il meglio. Ozan si è avvicinato a Deniz e Levent ha fatto la proposta di matrimonio ad una incredula Cansu. Il chirurgo estetico ha persino costruito sul posto un anello di fidanzamento per la sua compagna. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di Mr. Wrong di domani mercoledì 30 giugno 2021. E’ pur vero che Ozan è riuscito finalmente a chiedere un appuntamento alla bella Deniz. Ma Levent, invece, quando ha chiesto la mano alla sua Cansu, aveva bevuto un po’ troppo e forse a spingerlo a fare la proposta è stato qualche bicchiere di troppo…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 30 giugno 2021

Il giorno dopo rispetto alla festa organizzata per Ezgi, Levent si renderà conto di aver bevuto un po’ troppo durante il party. Il suo passo in avanti importante nei confronti di Cansu è stato merito dell’alcool. Levent si trova quindi pentito e l’indomani andrà a parlare proprio con Cansu di quello che è successo. Il chirurgo estetico confesserà alla fidanzata di aver bevuto qualche bicchiere di troppo e dirà alla donna che la proposta di matrimonio non è stata fatta con coscienza ma è stata tutta colpa dell’alcool. Cansu ovviamente non prenderà per niente bene le parole di Levent e si arrabbierà di nuovo con lui. Il rapporto tra i due ormai è sempre più in bilico e Levent ne ha combinata un’altra delle sue. Nessun matrimonio quindi.

Intanto, molto presto, proprio l’uomo scoprirà un fatto importante che riguarda proprio Cansu. Questa scoperta potrebbe far cambiare nuovamente idea a Levent ma bisognerà vedere se la cugina di Ezgi sarà disposta a perdonare nuovamente il suo fidanzato.

Che succederà arrivati fino a qui? E soprattutto che cosa scoprirà Levent su Cansu, tanto da ritornare sui suoi passi? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr. Wrong di domani mercoledì 30 giugno 2021, come sempre durante il pomeriggio di Canale 5. Non sappiamo ancora che cosa ne sarà della serie dopo la cancellazione al pomeriggio ma vi terremo aggiornati anche su questo. Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata!