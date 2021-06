Mr. Wrong, anticipazioni: una proposta di matrimonio in arrivo

Ozgur non ha ben preso il rapporto che c’è tra Ezgi e Serdar anche se in realtà per la PR con il dottore non c’è proprio nulla. Nel mentre però Ezgi è stata assunta inconsapevolmente da Tolga per lavorare proprio insieme a Serdar. La festa di compleanno cambierà le cose? Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Mr. Wrong che andrà in onda domani martedì 29 giugno 2021. I ragazzi si troveranno ancora alla festa di compleanno che è stata organizzata per Ezgi. Proprio durante il party, Ozan deciderà di fare un passo in avanti e chiedere finalmente un appuntamento alla bella Deniz…

In attesa quindi di capire che fine farà la serie turca, non sappiamo se sarà sospesa o meno, o se resterà in onda solo in prima serata, vi lasciamo alle nostre anticipazioni, eccole per voi.

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 29 giugno 2021

Ozan non solo riuscirà a chiedere un’appuntamento a Deniz ma si metterà a cantare insieme a lei durante la festa. Si tratterà di un brano d’amore e gli sguardi tra i due non lasceranno troppi dubbi. Ezgi e Ozgur riusciranno a godersi una serata serena nonostante gli ultimi avvenimenti. Al party, tutti gli amici riusciranno a divertirsi e forse qualcuno berrà un po’ più del dovuto. Sarà Levent a bere qualche bicchiere in più e a finire con il fare una proposta di matrimonio a Cansu. Il chirurgo estetico creerà un anello di fidanzamento con la carta di copertura di una caramella.

La festa proseguirà ma a rimanere ancora ci saranno solamente Ozan e Deniz mentre tutti gli altri torneranno nelle loro case. Il cuoco de La Gabbia e l’avvocato resteranno insieme fino alla mattina del giorno dopo. Saranno quindi più vicini che mai. Nel mentre però Cansu ha dei ripensamenti su quanto avvenuto alla festa di Ezgi. Mentre sta dormendo, si sveglierà e penserà che la proposta di Levent era solo un sogno. Secondo Cansu, infatti, non è mai esistita alcuna richiesta di nozze da parte del compagno.

Che cosa succederà adesso? Deniz e Ozan diventeranno ufficialmente una coppia? Cansu capirà che Levent vuole veramente diventare suo marito? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di martedì 29 giugno 2021 di Mr. Wrong in onda alle 14.45 su Canale 5.