Mr. Wrong anticipazioni: Ozgur geloso, lascerà Ezgi?

Levent ha finalmente parlato con sua figlia della relazione con Cansu. La bambina sapeva già tutto ma convincere la cugina di Ezgi non è affatto facile. E a proposito di Ezgi, lei ha iniziato una storia d’amore in segreto insieme ad Ozgur. Che succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr Wrong per la puntata di lunedì 28 giugno 2021. Ezgi ed Ozgur hanno confessato i loro sentimenti e sono giusti alla consapevolezza di provare veramente qualcosa di importante l’uno per l’altro. Il rapporto però tornerà molto presto in bilico e la colpa sarà del dottor Serdar e della gelosia di Ozgur…

Mr Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 28 giugno 2021

La licenza per il nuovo locale di Ozgur e stata bloccata e l’uomo vuole sapere cosa è successo davvero e chi è che ha fermato il suo obiettivo professionale. Proprio mentre Ozgur cercherà di capire chi è il responsabile di questa storia verrà sconvolto da una scena. Il nostro protagonista si trova al La Lou dove ci sono anche Ezgi e Serdar. Ci sarà un malinteso e Ozgur penserà che tra la sua fidanzata e il ginecologo ci sono dei sentimenti in corso.

La gelosia di Ozgur non tarderà ad arrivare. L’imprenditore vedrà Serdar mettere al collo di Ezgi una bellissima collana preziosa. Proprio per questo motivo penserà che Ezgi sia ancora invaghita del dottore e che addirittura tra di loro ci sia qualcosa. A questo punto Ozgur andrà su tutte le furie e potrebbe decidere di lasciare la sua bella fidanzata. Si tratterà di un malinteso perché Ezgi è innamorata di Ozgur e la povera ragazza finirà con il disperarsi per la reazione e la decisione del suo ragazzo.

Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Ozgur capirà che tra Ezgi e Serdar non c’è niente e tornerà insieme a lei? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr Wrong che andrà in onda lunedì 28 giugno 2021 a partire dalle 14.45 su Canale 5.