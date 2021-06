Mr Wrong, anticipazioni: Cansu è incinta?

Levent, dopo aver chiesto a Cansu di sposarlo, ha cambiato idea. La proposta di matrimonio era tutta frutto di qualche bicchiere di troppo bevuto alla festa di Ezgi. Il rapporto tra Cansu e Levent sembra essere arrivato nuovamente ad un punto di non ritorno. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr. Wrong per la puntata di domani giovedì 1 luglio 2021. Pare proprio che Levent cambierà nuovamente idea sulle nozze con Cansu. Il fatto è che il dottore scoprirà un fatto che farà vedere ogni cosa da una prospettiva completamente diversa…

Vi ricordiamo che questa potrebbe essere l’ultima settimana di messa in onda di Mr Wrong nel pomeriggio di Canale 5, la serie poi dovrebbe restare solo in prime time…

Mr Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 1 luglio 2021

Cansu farà delle analisi e da qui scoprirà di aspettare un bambino. Levant scoprirà che Cansu è incinta e quindi aspetta un figlio da lui. Con questa nuova consapevolezza, l’uomo sembra finalmente pronto a fare il grande passo con la fidanzata. Levent andrà prima a parlare con sua figlia per spiegarle che ha intenzione di sposare Cansu. A questo punto, Levent andrà da Cansu per farle nuovamente la proposta, e questa volta lo farà da sobrio e in maniera del tutto cosciente.

In realtà però Cansu non aspetta alcun bambino perché nelle analisi c’è stato un errore e sono stati scambiati per sbaglio i documenti e quindi i risultati. Cansu non è incinta. Questo potrebbe portare Levent a cambiare nuovamente idea sul matrimonio con la fidanzata una volta che scoprirà l’amara verità? Intanto Ozgur riuscirà finalmente ad ottenere la licenza per quanto riguarda il nuovo locale. Tolga vuole ancora danneggiare il ristoratore e mettere i bastoni tra le ruote all’uomo. Per questo motivo acquisterà tutto lo stabile.

Che cosa succederà arrivati fino a questo punto? Levent scoprirà che Cansu non è incinta? Quale sarà la reazione alla verità dopo averle chiesto di nuovo la mano? Chissà se il chirurgo sposerà ugualmente la sua Cansu. Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr. Wrong che andrà in onda domani giovedì 1 luglio 2021 durante la programmazione pomeridiana di Canale 5.