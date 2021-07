Grand Hotel 2 su Canale 5 dal 7 luglio: chi ha tentato di uccidere Andres?

La seconda stagione di Grand Hotel andrà in onda su Canale 5 questa estate e sarà trasmessa al mercoledì sera. L’ultima puntata di Grand Hotel andrà in onda il 7 luglio 2021 come vi avevamo già detto nelle nostre anticipazioni. Quello che non vi avevamo detto è che a seguire, subito dopo il nono e ultimo episodio della serie, andrà in onda il primo di Grand Hotel 2! Mediaset non perde tempo quindi, e manda subito in onda anche la seconda stagione che del resto prosegue esattamente dal momento successivo all’episodio finale della prima. Infatti, come vedremo nell’ultima puntata di Grand Hotel, tutto si concluderà con una clamorosa scoperta e con un incidente. E con la scelta di Julio che non piacerà molto ad Alicia…

Fin qui non vi abbiamo detto molto per non rovinarvi la sorpresa, qualora vogliate gustarvi le nuove puntate di Grand Hotel senza conoscere spoiler…Ma per i più curiosi, continuando al lettura, si potrà capire che cosa succederà nei nuovi episodi della serie.

Grand Hotel 2: la seconda stagione su Canale 5 a luglio

Per tutto il mese di luglio quindi Mediaset trasmetterà gli episodi della seconda stagione di Grand Hotel che sono 8 ( uno in meno rispetto alla prima). Per chi non lo sapesse, c’è anche una terza stagione di Grand Hotel, che invece si compone da un numero molto più grande di episodi, sono infatti 22. Il 7 luglio quindi, dopo il nono e ultimo episodio di Grand Hotel , andrà in onda il primo della seconda stagione. Questo significa che il pubblico farà le ore piccole, visto che si terminerà quasi all’una!

Grand Hotel 2 anticipazioni: gli 8 episodi della seconda stagione

Non sappiamo come Mediaset dividerà gli episodi ma di certo ci saranno almeno 4 puntate dedicate alla seconda stagione di Grand Hotel. Vediamo ora nel dettaglio i titoli di tutti e otto gli episodi di questa seconda stagione della serie spagnola.

Grand Hotel 2: il primo episodio dal titolo Luci e Ombre

Grand Hotel 2: il secondo episodio dal titolo Un grido nella notte

Grand Hotel 2: il terzo episodio dal titolo Il segreto

Grand Hotel 2: il quarto episodio dal titolo Ritorno al passato

Grand Hotel 2: il quinto episodio dal titolo Cecilia

Grand Hotel 2: il sesto episodio dal titolo L’anniversario

Grand Hotel 2: il settimo episodio dal titolo Il battesimo

Grand Hotel 2: ottavo episodio dal titolo Il cameraman

Qui le anticipazioni del finale e del primo episodio della seconda stagione di Grand Hotel

La seconda stagione di Grand Hotel si aprirà quindi da dove avevamo lasciato: Andres sembra aver avuto un incidente ma Julio capisce che si è trattato di un tentato omicidio e questo cambia tutto anche se ancora il fratello di Cristina non sa qual è il motivo per il quale qualcuno ha cercato di uccidere il suo amico. Il motivo è lo stesso per il quale sua sorella è morta: Andres è in realtà il fratello maggiore di Alicia, Javier e Sofia. Un figlio illegittimo che è il vero erede di tutto. Chi ha quindi cercato di farlo fuori?