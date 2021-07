Love is in the air, anticipazioni: le ragazze incastreranno Kaan

Le telecamere di videosorveglianza hanno confermato che Eda non ha consegnato niente a nessuno. L’aspirante architetto non è dunque la responsabile e la giornalista non ha più voluto collaborare nel ricercare la verità. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani venerdì 2 luglio 2021. Eda e Ferit si ritroveranno ad ascoltare una conversazione che ci sarà tra Serkan e Selin. Dopo aver origliato si confronteranno e sarà in questa occasione che Ferit comunicherà una cosa molto importante ad Eda che potrebbe cambiare dunque il destino e portare finalmente alla verità che riguarda il furto…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 2 luglio 2021

Ferit deciderà di dire la verità ad Eda e confessare che è stato lui ad inviare le foto del contratto a Kaan. Ferit però chiederà alla giovane di non dire nulla a Serkan perché vuole proteggere sua moglie. Eda però non prenderà per niente bene questa confessione. Nonostante ciò manterrà il segreto con Serkan come richiesto. Il giorno dopo Eda andrà dalle sue amiche per spiegare la situazione e ciò che le è stato raccontato da Ferit. Melo finalmente si renderà conto che quella di Kaan era tutta una strategia ed è stata ingannata ed usata dall’uomo. Così scoppierà in lacrime e racconterà tutto alle sue amiche.

Fifì, mentre ascolterà il racconto di Melo, capirà che il colpevole del furto è proprio Kaan. Le ragazze allora non vorranno perdere tempo, l’obiettivo adesso sarà quello di incastrare il nemico di Serkan Bolat. Le amiche indagheranno per trovare delle prove contro Kaan. Organizzeranno un piano che nonostante tutto sarà buono. Decideranno di addormentare Kaan e di prendere il suo telefono per rubare tutti gli scatti e avere finalmente le prove che è stato lui a commettere il furto e non Eda.

Che cosa succederà adesso? Cosa combineranno le ragazze per incastrare Kaan? Serkan, una volta scoperta la verità, come deciderà di comportarsi? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani venerdì 2 luglio 2021 su Canale 5.