Brave and beautiful, anticipazioni: Cesur salva Suhan

E’ finalmente arrivato il momento di guardare una nuova serie tv. Brave and beautiful andrà in onda, per la prima volta in Italia, a partire da lunedì 5 luglio 2021 durante la programmazione pomeridiana di Canale 5. Un nuovo prodotto turco che avrà una trama piuttosto diversa rispetto alle altre soap che stiamo guardando nello stesso spazio della rete di Mediaset, già a partire da Mr Wrong, serie che sarà sostituita proprio da Brave and beautiful. Le emozioni comunque non mancheranno e nemmeno i sentimenti, gli intrighi e i colpi di scena. Che cosa accadrà durante la prima puntata? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Brave and beautiful per lunedì 5 luglio 2021.

Brave and beautiful, anticipazioni della prima puntata: la trama di lunedì 5 luglio 2021

Durante la prima puntata di Brave and beautiful inizieremo a conoscere i personaggi di questa nuova serie e gli obiettivi che già hanno in mente. Cesur, il protagonista maschile, si recherà nella terra dei Korludag. Il suo ritorno in paese ha come fine quello di vendicarsi della morte di suo padre. Secondo Cesur, il responsabile della morte dell’uomo è Tahsin Korludag. Ma appena arrivato, Cesur si ritroverà subito a compiere un gesto eroico.

Suhan, la protagonista femminile, si troverà in grandissima difficoltà mentre sarà in sella ad un cavallo. Cesur si accorgerà che la bella donna non riesce a fermare il cavallo e che la situazione potrebbe diventare pericolosa. Per questo motivo l’uomo raggiungerà il cavallo a bordo della sua macchina riuscendo ad aiutare Suhan e salvandole la vita. Tra i due ci sarà una sorta di colpo di fulmine, una scintilla che però potrebbe spegnersi già solo per il fatto che lei è già impegnata sentimentalmente con un altro.

Che cosa succederà adesso? Cesur continuerà a vedere Suhan dopo l’eroico salvataggio? E il suo obiettivo di vendetta dopo la morte del padre? Tutto questo e molto altro lo scopriremo solo lunedì 5 luglio 2021, durante il pomeriggio di Canale 5, quando andrà in onda la prima puntata di Brave and beautiful.