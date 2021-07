Grand Hotel 2 anticipazioni: Andres è morto? Si scoprirà chi è davvero?

Non sappiamo ancora se su Canale 5 andrà in onda anche la seconda stagione di Grand Hotel ma per i più curiosi, non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che succederà nelle puntate di Grand Hotel 2 che aggiungeranno qualche dettaglio al gran finale della prima stagione. Come vedremo infatti, nell’ultima puntata di Grand Hotel, scopriremo il contenuto della famosa lettera che Cristina aveva trovato, lettera per la quale la sorella di Julio è stata uccisa. Cristina aveva scoperto che Andres non è un semplice cameriere ma è il primo figlio del padre di Alicia e quindi il vero erede di tutto quello che la famiglia ha. Questo significa che anche il ruolo di direttore sarebbe dovuto spettare a lui. Ma a quanto pare, ci furono degli accordi che nessuno può scoprire, visto che Andres è stato cresciuto solo da sua madre, una domestica appunto…Nell’ultima puntata di Grand Hotel, Andres sarà protagonista di quello che sembrerà essere un incidente. Julio però capirà sin da subito che forse qualcuno ha cercato di uccidere il ragazzo, ma di chi si tratta? Lo scopriremo nella seconda stagione di Grand Hotel, per cui non ci resta che scoprire le anticipazioni del primo episodio di Grand Hotel 2, curiosi?

Grand Hotel 2 anticipazioni: Andres si riprenderà?

Dopo il grave incidente di Andrés alla fine della stagione precedente, Ángela e Julio sono costretti per mesi a prendersi cura di lui giorno e notte. Alicia torna dal viaggio di nozze con la sorpresa dolceamara di trovare lì Julio, che non si sarebbe mai aspettata di rivedere. Le confida i suoi sospetti che Andres non sia stato un incidente, ma un tentato omicidio.

Dopo ormai 9 mesi, la gravidanza di Belen sta volgendo al termine. Doña Teresa ha iniziato a organizzare i preparativi per la falsa nascita del figlio di Sofia che per tutto il tempo ha mentito, anche a suo marito. Belén rompe le acque prima del previsto, ma il bambino non è la sua principale preoccupazione, tutto il suo sforzo è di assicurarsi la lettera in cui Andrés viene riconosciuto come Alarcón, sia al sicuro. La donna infatti, prima dell’incidente di Andres, aveva trovato la lettera e l’aveva portata via scoprendo quindi tutta la verità; ma Diego e Doña Teresa non sono assolutamente disposti a fare quello che Belen chiede e questo non è l’unico problema di Dona Teresa. La marchesa de Vergara arriva in albergo nel momento peggiore, quando la farsa del parto di Sofia è già in corso. E la donna non è di certo una sprovveduta, si renderà conto che sua nuora non era incinta?

Lontano da queste preoccupazioni, Javier continua con la sua vita spensierata. Come se non ne avesse mai abbastanza dei suoi soliti vizi, si dedica a quello che sembra un affare redditizio: il commercio dell’oppio. Donna Angela è alla disperata ricerca di un maitre dopo la partenza di Benjamin. Dopo aver respinto diversi candidati, incontra Ernesto, un uomo di grande esperienza ma che non ha nulla a che fare con il modo di lavorare o di intendere la vita di Angela…

Andres si riprende e ha subito qualcosa da fare visto che Belen non ha dato al mondo un solo figlio ma aspettava due gemelli. L’uomo l’aiuta quindi a nascondere il piccolo, mentre tutti in albergo festeggiano per la nascita del figlio di Alfredo e Sofia…

Nel frattempo, Julio e Alicia cercano di scoprire chi ha cercato di uccidere Andrés. Tutto indica Javier come il principale sospettato ma la scoperta di nuove informazioni mette in discussione quanto scoperto finora.