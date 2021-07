Masantonio-Sezione scomparsi anticipazioni: perchè Elio è scomparso lasciando sua sorella?

Si torna al venerdì sera la prossima settimana con la terza puntata di Masantonio-Sezione scomparsi. Nel prossimo appuntamento, con le storie da risolvere, il nostro Elio se la vedrà con la ricerca di un prete che sembra nascondere diversi segreti…Cosa succederà quindi nella terza puntata in onda il 9 luglio 2021? Cerchiamo di capirlo anche indagando sul passato di Elio. Al momento infatti nessuno sa ancora perchè Masantonio è scomparso, perchè se n’è andato via senza dire nulla ai suoi genitori. Ma sembra proprio che in quella decisione ci sia stato qualcosa che non funzionava in famiglia. La madre di Elio era spesso assente a quanto pare ed era lui a prendersi cura della sorellina. E poi, è successo anche altro? Abbiamo visto che Masantonio aveva promesso a sua sorella che si sarebbe sempre preso cura di lei, che non l’avrebbe mai lasciata. E allora perchè poi se n’è andato via?

Vediamo le anticipazioni per la prossima puntata, eccole per voi.

Masantonio Sezione Scomparsi: la trama del 9 luglio 2021

Le indagini portano Masantonio e Riva in una vecchia casa di campagna, sulle tracce di un brillante fisico con molti segreti da nascondere. L’uomo, negli ultimi anni, si è estraniato dal mondo per dedicarsi alla formulazione di un’equazione rivoluzionaria che potrebbe essere la causa della sua scomparsa. In lui c’è una maniacalità quasi ossessiva che a Riva ricorda fin troppo i modi di fare del collega, Masantonio. Alla ricerca di Don Giulio, un prete scomparso nel nulla, Masantonio non può evitare di scontrarsi con un fantasma del suo passato, un’ombra che si è portato dietro per molto tempo e che questa indagine riporterà a galla. Ripercorrendo la vita del prete, Masantonio e Riva presto si accorgono che qualcosa non torna: molti indizi fanno pensare che Don Giulio avesse una vera e propria doppia vita. Aveva persino una casa costosa di cui nessuno conosceva l’esisternza…Ma cosa nascondeva, di preciso? E adesso che fine ha fatto?

Appuntamento a mercoledì sera per scoprire tutto quello che succederà nella prossima puntata della fiction di Canale 5.