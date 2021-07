Mr. Wrong, anticipazioni prima serata: Tolga corrompe tutti, Ezgi nei guai?

Ezgi ha iniziato a lavorare per l’azienda di Tolga, il perfido cugino di Ozgur. La giovane PR però non sa ancora che il proprietario è proprio lui. Tantomeno sa che Tolga vuole mettere ancora i bastoni tra le ruote ad Ozgur finendo con il mettere nei guai proprio lei. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Mr. Wrong per la puntata in prima serata di martedì 6 luglio 2021. Finalmente la soap opera turca tornerà in onda dopo lo stop dell’appuntamento pomeridiano. Mentre tra Ezgi e Ozgur tutto prosegue a gonfie vele, Tolga tenterà di rovinare tutto con una denuncia per la ragazza…

Mr. Wrong, anticipazioni prima serata: la trama di martedì sera 6 luglio 2021

Tolga si presenterà al locale di Ozgur e accuserà Ezgi, la sua nuova dipendente, di aver diffuso dei dati sensibili che riguardano l’azienda agli altri competitor. Tolga arriverà con una vera e propria denuncia per la ragazza ma ovviamente Ezgi sa che non è vero e che lei non ha fatto proprio niente. I ragazzi penseranno ad un complotto di Tolga. Così Ezgi e Ozgur si rivolgeranno a Deniz e Ozan per capirne di più e scoprire tutta la verità.

I ragazzi andranno quindi all’albergo dove Ezgi aveva organizzato l’evento per l’azienda. Chiederanno le telecamere di videosorveglianza per confermare la versione della fidanzata di Ozgur. Il problema è che Tolga ci vedrà lungo e corromperà tutti i lavoratori e gli addetti alla sicurezza. Gli operatori allora non consegnano alcun filmato ad Ezgi. Deniz avrà però un asso nella manica. L’avvocato chiederà le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dello studio legale. Solo così finalmente si verrà a conoscenza della verità dei fatti.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Deniz riuscirà a salvare la sua amica dalle accuse di Tolga? E come reagirà l’uomo a questa situazione, deciderà di fare un passo indietro? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr. Wrong che andrà in onda mercoledì sera 6 luglio 2021, in prima serata su Canale 5.