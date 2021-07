Love is in the air, anticipazioni: Selin pronta alle nozze, nuova missione per Serkan

Il contratto del finto fidanzamento tra Serkan ed Eda è ufficialmente terminato e i due quindi potrebbero allontanarsi. Nonostante ciò, la ragazza sta continuando ad andare in ufficio da lui che invece non riesce ancora ad esprimere i suoi sentimenti. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani giovedì 8 luglio 2021. Eda è rimasta ancora un volta male per il comportamento di Serkan ma lui, in questo nuovo appuntamento con la serie tv, potrebbe recuperare terreno e quindi pure il rapporto…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 8 luglio 2021

Dopo quanto accaduto, finalmente Serkan riuscirà a chiedere scusa ad Eda. L’imprenditore deciderà di fare un bel regalo alla ragazza, qualcosa di molto sentito, un pensiero che verrà veramente dal cuore. Nonostante le scuse e il presente, i due non riusciranno comunque a chiarire e a trovare un punto di equilibrio. La mancata riappacificazione si aggiungerà pure alla scoperta delle future nozze di Selin. I due infatti scopriranno che Selin e Ferit si sposeranno la prossima settimana. Tra l’altro, le intenzioni sono quelle di allontanare Serkan per evitare che l’uomo possa interferire sul matrimonio. Così opteranno per una fuga romantica prima del grande giorno.

Eda a questo punto aiuterà Serkan. La nuova missione sarà dunque quella di impedire le nozze con un piano. Eda cercherà di far ingelosire Selin avvicinandosi sempre di più al bell’architetto. La mossa della gelosia potrebbe provocare una provocazione nell’ex fidanzata di Serkan ma chissà se le reazioni saranno solo per la futura sposa.

Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Il piano di Eda e Serkan impedirà il matrimonio di Selin e Ferit? Forse la ragazza si renderà conto di provare una certa gelosia per il suo ex? Sarà tutto da vedere e ci toccherà attendere la puntata di Love is in the air che andrà in onda domani giovedì 8 luglio 2021, durante la programmazione pomeridiana di Canale 5.