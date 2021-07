Grand Hotel 2 anticipazioni: Alicia e Julio vicini alla verità, cosa scopriranno?

Tornano le nostre anticipazioni di Grand Hotel e questa volta ci portano verso la seconda stagione. Come saprete nell’ultima puntata in onda su Canale 5 abbiamo visto il primo episodio di Grand Hotel 2, per quella che è stata la divisione in Spagna. Su Canale 5 invece nessuno stacco tra prima e seconda stagione che sono andate in onda una dietro l’altra. Cosa succederà quindi nella prossima puntata in onda il 18 luglio su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano ancora una volta nel Grand Hotel dove potrebbe succedere presto di tutto visto che si sa, i segreti hanno le gambe corte e qui, tutti mentono…

Grand Hotel 2 anticipazioni: la nuova puntata in onda il 18 luglio 2021

Come vi abbiamo già detto la prossima puntata di Grand Hotel andrà in onda di domenica e vedremo il secondo e il terzo episodio della serie spagnola. Vi ricordiamo che in totale, gli episodi della seconda stagione sono 8.

Le anticipazioni del secondo episodio dal titolo Un grido nella notte

L’hotel accoglie con entusiasmo il bambino di Sofía e Alfredo sotto lo sguardo incredulo della Marchesa. Ovviamente nessuno immagina che la sorella di Alicia non ha davvero partorito anche se sua sucoera ha diversi sospetti in merito…Meno felice del suo secondo figlio è Belen, con l’aiuto di Andrés, lo nasconde in albergo. Un altro segreto per la cameriera che sta rischiando davvero molto grosso…Nel frattempo, Julio e Alicia cercano di scoprire chi ha cercato di uccidere Andrés. Tutto indica Javier come il principale sospettato ma la scoperta di nuove informazioni mette in discussione quanto scoperto finora. Tuttavia, Javier è anche legato a un altro evento oscuro. Dopo la morte del console, Ayala ed Hernando ne fanno il loro obiettivo principale…

Le anticipazioni del terzo episodio dal titolo Il segreto

La data della morte di Don Carlos potrebbe essere stata falsificata; Julio e Alicia sono desiderosi di scoprire la verità e solo la testimonianza del medico che ha firmato il certificato di morte di Alarcón potrebbe far luce su questo mistero che aleggia sull’Hotel. E infatti i due si stanno avvicinando al grande segreto che riguarda proprio il padre di Alicia e che per lungo tempo è stato taciuto…Intanto Alfredo e Sofía vivono la loro crisi. Il bambino non ha portato la felicità che speravano nel matrimonio. Belén è determinata a che Andrés cerchi un lavoro fuori dall’hotel, cosa che Ángela non è disposta a concedere. Javier deve assumersi la responsabilità dell’avvelenamento al Grand Hotel e saldare il suo debito, un debito che potrebbe costargli la vita.

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Grand Hotel.