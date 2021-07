Love is in the air, anticipazioni: il piano delle nozze tra Serkan ed Eda

Serkan ha scoperto che Selin presto si sposerà con Ferit e la coppia non vuole l’uomo tra i piedi. I due promessi sposi infatti partiranno in Italia per una fuga romantica lontano da tutti. Serkan ed Eda però hanno in mente un nuovo piano così da far ingelosire Selin e impedire le nozze. Che cosa accadrà ora? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani venerdì 9 luglio 2021. Eda a confessato a Selin di aver firmato un accordo con Serkan ma, ad insaputa dell’uomo, deciderà di dirle che adesso hanno intenzione di sposarsi anche loro…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 9 luglio 2021

Eda riuscirà a convincere Selin e Ferit a non andare in Italia. Ma la stessa ragazza ha anche raccontato a Selin che lei e Serkan stanno per sposarsi. Eda spiegherà all’ex del suo ”fidanzato” che Aydan la sta aiutando a cercare l’abito da sposa perfetto. La notizia del matrimonio tra Eda e Serkan fa il giro della città, d’altronde Melek non riuscirà a rimanere in silenzio e racconterà tutto ad Ayfen e non solo. Ayfen quando scoprirà che Eda e Serkan convoleranno presto a nozze avrà un mancamento e sverrà e non avrà alcuna voglia di presenziare alla celebrazione del matrimonio.

Aydan, nel mentre, riuscirà davvero ad organizzarsi con gli abiti della sposa, oltre che quelli di Selin. Durante la prova del vestito cercherà di confondere le idee a Selin per non sposare Ferit. Intanto Engin vorrà fare chiarezza sul rapporto che c’è davvero tra Eda e Serkan così andrà direttamente da lui. Il Bolat sarà sempre più nervoso del fatto che l’accordo tra lui e la studentessa ormai sia alla portata di tutti e così le chiederà delle spiegazioni.

Come proseguiranno le cose arrivati a questo punto? Eda proseguirà con la storia delle nozze tra lei e Serkan? Come reagirà lui? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di domani venerdì 9 luglio 2021, in onda nel pomeriggio di Canale 5.