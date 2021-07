Mr. Wrong, anticipazioni prima serata, il finale: le nozze tra Ozgur ed Ezgi

Dopo l’episodio del carcere tutti vogliono sapere se tornerà il sereno nella vita di Ozgur e in quella di Ezgi. Lei era convinta che lui avesse deciso di farle la proposta di matrimonio. Peccato però che quello che ad Ezgi sembrerà un anello non lo sarà affatto. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni per l’ultima puntata di Mr Wrong che andrà in onda martedì 20 luglio 2021 in prima serata su Canale 5. La situazione non sarà ancora così serena in questo appuntamento con la soap turca. Almeno inizialmente non sarà per niente felice di come stanno andando le cose, in più ha anche perso il suo amato locale…

Mr. Wrong, anticipazioni prima serata: la trama della puntata serale di martedì 20 luglio 2021

Ozgur sarà del tutto preso dagli ultimi problemi e da quello che sta accadendo intorno a lui. L’imprenditore ha perso la sua amata La Gabbia ma adesso potrebbe ritrovarsi a perdere pure il nuovo locale. Tutto potrebbe rivoltarsi contro il bel Ozgur e per questo l’uomo deciderà di allontanarsi da tutto e tutti per pensare a cosa fare. Andrà in riva al fiume ma non resterà da solo per troppo tempo, anzi. Poco dopo arriveranno infatti Ezgi, Deniz e Ozan. I ragazzi vogliono aiutare Ozgur e insieme riusciranno a trovare finalmente una buona soluzione.

Intanto tra Ozgur ed Ezgi le cose vanno sempre meglio e sicuramente l’atmosfera di coppia aiuta l’uomo a ritrovare la giusta serenità. Ozgur non penserà più alle cose brutte e difficili ma alla sua Ezgi e a quanto lo faccia stare bene. L’imprenditore capirà di non riuscire più a vivere senza di lei e deciderà così di fare un grande passo avanti e fare finalmente la proposta di matrimonio ad Ezgi. Finalmente la PR ha trovato l’uomo giusto e perfetto per lei anche se non sarà così semplice arrivare fino al giorno delle nozze, quando si diranno di sì per sempre.

Che cos’altro succederà in questa puntata? Serdar metterà i bastoni tra le ruote a Ezgi e Ozgur anche se si sposeranno? E tra Ozan e Deniz, Cansu e Levent? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr Wrong che andrà in onda in prima serata martedì 20 luglio 2021, su Canale 5.