Mr Wrong, anticipazioni prima serata: dal carcere alla proposta di matrimonio?

Tolga ha accusato Ezgi di aver di aver diffuso dei dati sensibili dell’azienda. Anche se non è così e la povera PR non è colpevole di niente, finirà dietro alle sbarre. Ezgi è stata ingannata e solo le sue amiche possono aiutarla. Le ragazze infatti non sospettano solo di Tolga ma pure di Irem e Serdar. Che cosa succederà adesso che Ezgi è stata arrestate mentre era alla festa? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Mr Wrong per la puntata in prima serata che andrà in onda martedì 13 luglio 2021. La festa viene interrotta dalle forze dell’ordine ed Ezgi verrà portata via in manette perché ritenuta colpevole…

Mr Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di martedì sera 13 luglio 2021

Stando alle anticipazioni turche, in questa prossima puntata Ozgur non vorrà lasciare la sua Ezgi da sola, a maggior ragione in prigione. L’imprenditore allora si farà arrestare pur di stare accanto alla sua fidanzata in questa situazione. Serdar nel mentre diventerà sempre più cattivo e con la complicità di Yesim riuscirà a far chiudere il nuovo ristorante di Ozgur. Il dottore provocherà dei danni all’impianto di climatizzazione, taglierà i fili della corrente e porterà dei scarafaggi all’interno del locale mentre è pieno di clienti. I problemi non mancheranno insomma ma alla fine Ezgi riuscirà ad uscire dal carcere.

Ezgi ed Ozgur quindi si allontaneranno dai problemi o almeno dalla prigione. Secondo le anticipazioni, il bell’imprenditore sarà sempre più convinto dell’amore nei confronti di Ezgi ma in questa puntata potrebbe esserci un disguido tra lui e la fidanzata. Mentre saranno in terrazza, infatti, Ezgi noterà uno scatolino e penserà che si tratti di un anello. Per paura di farsi scoprire da Ozgur, per sbaglio, lancerà lo scatolino in piscina. Peccato però che non si tratterà di un anello per fare una proposta di matrimonio ma della custodia delle cuffiette wireless.

Che cosa succederà ancora? Come farà Ezgi ad uscire dal carcere e che fine faranno i colpevoli? L’organizzatrice di eventi e Ozgur convoleranno davvero a nozze? Non ci resta che attendere la puntata di Mr Wrong che andrà in onda in prima serata martedì 13 luglio 2021 su Canale 5 per scoprire come andranno davvero le cose.