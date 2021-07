Inès dell’anima mia anticipazioni: alla conquista del Cile, Inès e Pedro ce la faranno?

Coraggiosa, capace di attraversare mezzo mondo pur di trovare l’uomo che ama, capace di disobbedire alle regole, di cercare la sua strada. Bella, intelligente, temeraria: è tutto questo Inès, la condottiera raccontata nei romanzi di Isabel Allende. E nella serie si cerca in qualche modo di narrare le gesta di questa donna che arriverà a fare qualcosa di molto grande, come vedremo nelle prossime puntate della serie tv. Iniziamo quindi con le anticipazioni della seconda puntata di Inès dell’anima mia in onda venerdì 6 agosto 2021. Anche la settimana prossima vedremo due episodi, il terzo e il quarto ( in totale le puntate dovrebbero essere quattro). Vedremo che cosa succederà nelle terre peruviane, in attesa che Pedro De Valdivia riesca a capire se può davvero partire alla volta del Cile…Sarà Inès a dare una mano all’uomo che le ha salvato al vita. Proprio come si faceva con il Perù, dicendo che fosse la terra dell’ El dorado, si farà anche con il Cile…

Inès dell’anima mia anticipazioni: la trama della seconda puntata in onda il 6 agosto 2021

S1×03 – La Morte Meno La Si Tema Più Dà Vita: Nel tentativo di convincere Pizarro a tentare la conquista del Cile, Pedro de Valdivia deve fronteggiare l’opposizione di De la Hoz, un altro ufficiale interessato alla spedizione. Su consiglio di Ines, Valdivia convince Pizarro a liberare gli uomini di Almagro, un ribelle da lui sconfitto e catturato, per avere in cambio informazioni utili per il viaggio. A Cusco nessuno è disposto a offrire uomini e mezzi a Valdivia, perché si è diffusa l’idea che in Cile non ci sia oro e che si tratti di un territorio impossibile da conquistare, dopo il fallimento della spedizione di Almagro. Il fratello di Pizarro, Hernando, e De la Hoz tramano contro Valdivia e organizzano un attentano contro Pizarro: in questo modo si convince che i responsabili siano gli uomini di Almagro e comincia a nutrire dubbi su Valdivia. Ines diffonde la notizia dell’esistenza di grandi ricchezze in Cile e questo accende interesse per l’impresa di Valdivia.

Sx04 – La terra promessa: Inizia il viaggio verso le terre da conquistare. Pedro de Valdivia, Ines e tutti quelli che si erano volontariamente uniti alla spedizione, si trovano ad affrontare l’attraversamento dell’insidioso deserto che li separa dal Cile. Gli ostacoli sono molteplici, soprattutto la mancanza di acqua, ma Ines riesce trovarla e questo rafforza la sua fama di strega. Le tribù indi cercano di fermare l’avanzata degli spagnoli fino ad arrivare ad uno scontro diretto. Dopo una prima battaglia, Valdivia e i suoi soldati hanno la meglio: superano il deserto e raggiungono la terra dove fondano la città di Santiago. Il grande capo degli Indi viene fatto prigioniero.

