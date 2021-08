Continua Grand Hotel su Canale 5: domenica inizia anche la terza stagione, tutti gli episodi

Non ha brillato per ascolti la serie spagnola Grand Hotel, proposta da Canale 5 a oltre 10 anni dall’arrivo in tv in Spagna, terra di origine! La serie non ha colpito particolarmente il pubblico di Mediaset ma nonostante questo, vedremo dalla prossima domenica, anche la terza stagione che farà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di agosto. Grand Hotel 3, a differenza delle prime due stagioni tra l’altro, si compone di un numero maggiore di episodi. Sono ben 22 gli episodi di Grand Hotel 3 e se anche ne vedremo una media di due e mezzo a puntata ( o anche solo due) questo significa che avremo almeno altre 10 puntate da dover vedere, per cui si potrebbe continuare anche per tutto il mese di settembre. Se invece saranno tre gli episodi in onda in ogni puntata ( e questo lo scopriremo solo dopo l’8 agosto) allora potrebbero 7 gli appuntamenti con la serie. Vedremo, anche su questo vi terremo aggiornati. Al momento possiamo dirvi che la prossima domenica, l’8 agosto, vedremo l’ultimo episodio di Grand Hotel 2 e il primo episodio di Grand Hotel 3.

Vi raccontiamo quindi, nelle nostre anticipazioni, quello che in generale succederà in questa terza serie, e quindi nei 22 episodi che vedremo in onda per tutta l’estate di Canale 5. Domenica prossima potrete vedere che Julio e Alicia troveranno la stanza segreta di Don Carlos senza però scoprire che alla base del grande mistero c’è il fatto che Andres sia il suo figlio primo genito, e quindi, anche se illegittimo, il vero erede dell’Hotel e di tutto quello che la famiglia ha.

Grand Hotel 3 anticipazioni: sono 22 gli episodi della terza stagione

Ci sarà quindi ancora molto da scoprire in questa terza stagione della serie che promette diversi colpi di scena e anche l’epilogo della vicenda con la scoperta di tutta la verità.

Grand Hotel 3 il primo episodio: Il ballo in maschera

Julio e Alicia proseguono con le loro ricerche e adesso non hanno dubbi: hanno scoperto che era l’uomo che voleva uccidere Andres ma non sanno perchè voleva farlo. Intanto la famiglia di Alfredo vuole che l’uomo lasci Sofia.

Grande Hotel 3 il secondo episodio: Proposta di modifica

A quanto pare Alfredo ha intenzione di chiedere l’annullamento del matrimonio con Sofia dopo la scoperta che ha fatto ma sua suocera non ha intenzione di accettare…

Grand Hotel 3 il terzo episodio: Il sequestro

Diego è stato pugnalato da Yanes mentre cercava di salvare la vita di Alicia? Inoltre, e nonostante il disperato tentativo di Julio di catturarlo, Yanes è riuscito a fuggire. Due disgrazie che arrivano in un momento in cui la risoluzione del tentativo di assassinio di Andrés sembrava più vicina.

Grand Hotel 3 il quarto episodio: Album di famiglia

I giornali riecheggiano la morte di Beatriz e come l’assassino del coltello d’oro torna ad agire a Cantaloa. Tuttavia, Benjamin, l’ex maitre non vede di buon occhio che un altro sta usurpando la sua identità, quindi decide che forse è ora di tornare di nuovo al Grand Hotel per regolare i conti.

Grand Hotel 3 il quinto episodio: Il gioco delle apparenze

Sofia viene sospettata per l’omicidio di Beatriz. Aveva un movente e inoltre è stata trovata vicino al corpo della ragazza con il coltello in mano…

Grande Hotel 3 il sesto episodio: Lago di sangue

Alicia e Julio sono in pericolo: si sono avvicinati troppo alla vera identità dell’assassino con il coltello d’oro e lui è disposto a fare tutto il necessario per impedire che il suo segreto sia rivelato. Da parte sua, l’ispettore Ayala è convinto che il responsabile della morte di Beatriz non sia l’assassino del coltello d’oro, ma Sofía. Tuttavia Diego tiene nascosta l’arma che la coinvolge in quella morte. Belén è preoccupata che i suoi complici la tradiscano e che Diego tenti di distruggerla. È tempo di trovare un nuovo e inaspettato alleato.

Grand Hotel 3 il settimo episodio: Il cerchio di mezzogiorno

Dopo che Benjamin ha dato ad Alicia una prova utile ad indagare sulla morte di suo padre, lei e Julio stanno per scoprire qualcosa che darà alla loro indagine una svolta inaspettata. Andrés, invece, è da tempo lontano dal Grand Hotel e svolge lavori umili per sopravvivere, ma non sa che il suo destino sta per cambiare. Doña Teresa ha cambiato idea ed è disposta a riconoscerlo come Alarcón, anche se non senza ottenere dei vantaggi.

Grand Hotel 3 l’ottavo episodio: L’ultima notte

Javier è stato scoperto. Le sue bugie lo portano direttamente davanti a un tribunale militare che, riconoscendo la diserzione del giovane Alarcón, non esiterà a ordinarne l’immediata esecuzione.

Grand Hotel 3 il nono episodio: Il primo giorno

Julio apre gli occhi. È ferito, ma è ancora vivo. Poi scopre che l’hotel è semidistrutto. Il soggiorno è devastato e ci sono macchie di sangue ovunque. La scena è desolante. Julio chiama Alicia ma lei non gli risponde, sembra scomparsa. Il luogo è pieno di feriti, infermieri e medici.

Grand Hotel 3 il decimo episodio: Valtejar

Nonostante il detective Ayala, Julio e Maite (un’amica di Alicia giunta a farle visita all’hotel) abbiano seguito alcuni indizi, che li hanno condotti a seguire Diego, il quale ha un comportamento sospetto, ancora non si ha nessuna notizia di Alicia.

Grand Hotel 3 l’undicesimo episodio: La vendita

Dopo che Diego ha firmato l’atto di vendita, tutto sembra indicare che il Grand Hotel presto chiuderà i battenti al pubblico, ma Donna Teresa non è disposta a concederlo finché avrà una sola possibilità di riprenderne il controllo.

Grand Hotel 3 il dodicesimo episodio: La torre

Una volta che Donna Teresa ha scoperto che Laura è anche una ricca ereditiera, permette a Javier di sposarla e la festa di nozze si svolgerà al Grand Hotel.

Grand Hotel 3 il tredicesimo episodio: Nobiltà obbligata

Ezequiel viene ucciso in carcere, Diego è soddisfatto, ma Ayala trova una nota inquietante accanto al cadavere: “In Caino è la verità”. Seguendo quella traccia, Alicia, Julio e Maite cercheranno di scoprire cosa significhi, ma avranno una sorpresa molto più grande di quanto si aspettino.

Grand Hotel 3 il quattordicesimo episodio: L’asta

Julio, Alicia e Maite hanno scoperto la vera identità di Diego: è Adrián Vera Celande. Ora devono solo dimostrarlo per annullare il matrimonio tra il direttore dell’hotel e la giovane Alarcón, anche se questo significa per Maite dover affrontare il fatto che si è innamorata a poco a poco di Julio. Aiutare Alicia significherebbe perdere per sempre la possibilità di essere riamata dal cameriere.

Grand Hotel 3 il quindicesimo episodio: La variante del drago

Dopo che Andrés ha confessato pubblicamente l’omicidio di Belén, il Grand Hotel è in subbuglio. La stampa preme sulla famiglia Alarcón e, sebbene Ayala cerchi di dimostrare l’innocenza del giovane, un nuovo detective arriva a Cantaloa per assicurarsi che Andrés sia condannato a morte per il suo crimine.

Grand Hotel 3 il sedicesimo episodio: Il nemico in casa

La famiglia Alarcón non sta vivendo il suo momento migliore. Andrés viene arrestato per l’omicidio di Belén e tutto fa pensare che sarà condannato a morte, anche perché è stato rinvenuto un corpo che potrebbe essere quello della donna.

Grand Hotel 3 il diciassettesimo episodio: La lezione

Alicia sta attraversando momenti difficili, non solo perché il suo matrimonio con Diego è ancora un inferno, ma anche perché sente l’obbligo di denunciare sua madre per la morte di Celia Velledur.

Grand Hotel 3 il diciottesimo episodio: L’esecuzione

Elisa, la madre di Alfredo, è determinata a scoprire che Sofía tradisce suo figlio. Per farlo ricorre a padre Grau, spingendolo invano a infrangere il segreto della confessione e strada facendo sente dei pettegolezzi fra persone del luogo: il prete ha un’amante.

Grand Hotel 3 il diciannovesimo episodio: La salute del defunto

Cisneros non solo ha rivelato la sua vera identità a Donna Teresa, ma ha anche confessato il vero motivo per cui si trova in albergo: vendicarsi di Diego. La matriarca della famiglia Alarcón ha l’opportunità di distruggere il suo eterno rivale se unisce i suoi sforzi a quelli del maître.

Grand Hotel 3 il ventesimo episodio: La rivincita

È arrivato il momento della verità. Diego ha chiuso Alicia in una cella sotterranea e Julio, per poterla liberare, è stato costretto a venire allo scoperto, quindi Diego sa che il cameriere è l’amante di Alicia. Lo scontro tra i due è immediato. Ma, con Diego armato, le conseguenze possono essere fatali per Julio.

Grand Hotel 3 il ventunesimo episodio: Sacrifici

Alicia va da Diego, che ha chiuso nella cella in cui prima era stata rinchiusa lei dall’uomo stesso, per costringerlo a firmare le carte per l’annullamento del matrimonio, ma qualcuno gli ha aperto e Diego è ferito, a terra, con un’arma fumante a fianco.

Grand Hotel 3 il ventiduesimo episodio: Colera

Con Cisneros in fuga e Diego ferito e malato di colera, Julio e Alicia hanno mano libera per lasciare l’albergo una volta per tutte e iniziare a vivere insieme una vita che fino ad ora è stata loro negata. Ma Diego, morente, fa una richiesta ad Alicia che potrebbe far cambiare tutto per sempre. La malattia non è l’unico problema di Diego. Cisneros ha la polizia alle calcagna, ma non esiterà a cercare di vendicarsi in ogni modo del suo nemico.