Vostro Onore fiction Rai 1: trama, cast e prime anticipazioni

Nella nuova stagione televisiva di Rai 1 per il 2021-2022 sarà presente la fiction Vostro onore. Si tratta di un remake, quello di Your Honor, nonché di Kvodo, una serie tv israeliana. La produzione è affidata a Indiana Production e il regista e Alessandro Casale. Chiaramente è ancora molto presto per capire la data precisa di messa in onda, per questa informazione bisognerà attendere ancora un po’. Nel mentre vi diciamo che le puntate dovrebbero essere circa dieci così come quelle di Your Honor. Per quanto riguarda l’ambientazione si sa, invece, che quasi tutte le riprese sono effettuate a Milano. Ma scopriamo qualcosa in più sulla trama e sul cast di Vostro Onore. Genere? Legal thriller.

La trama di Vostro onore, la fiction che andrà in onda su Rai 1 prossimamente

Il protagonista di Vostro onore si chiama Michael Desiato ed è un giudice integerrimo di New Orleans. L’uomo nel suo lavoro è tutt’altro che superficiale ma nel mezzo c’è anche la sua storia personale, suo figlio, i suoi sentimenti. Vi diciamo anche che Michael Desiato è il nome del protagonista di Your Honor ma per il remake italiano si potrebbe pure modificare nome e cognome del personaggio principale. Così come potrebbero essere leggermente modificate pure delle altre piccole cose. Di questo avremo conferma più in là. Il giudice comunque vuole proteggere Adam, il figlio che ha commesso un crimine investendo ed uccidendo un giovane. Il ragazzo morto era il figlio di un boss, il pericoloso di New Orleans. Adam per la paura, dopo l’incidente è scappato via senza soccorrere il giovane che alla fine è deceduto. Michael allora sarà quasi obbligato, per amore di suo figlio, a proteggerlo nonostante tutto. Desiato quindi andrà contro le regole e tutti i principi. Il rischio per il giudice potrebbe essere veramente tanto in fatto di carriera, professione e non solo. Per suo figlio però questo e altro evidentemente.

Vostro onore, la fiction presto in onda su Rai 1: ecco il cast completo, il protagonista sarà interpretato da Stefano Accorsi

Il protagonista di Vostro Onore sarà l’attore Stefano Accorsi che interpreterà quindi il giudice e il padre del ragazzo. Il cast però si compone però anche di altri talentuosi e amatissimi attori. Nella nuova fiction di Rai 1 ci saranno infatti pure: Francesca Cavallin, Remo Girone, Matteo Oscar Giuggioli e Riccardo Vicari. Quest’ultimo interpreterà un personaggio molto importante e chiave per Vostro onore ovvero Adam, il figlio del giudice.