Stefano Accorsi racconta Lasciami andare a Oggi è un altro giorno

Un’intervista come sempre emozionante e interessante quella di Stefano Accorsi che a Oggi è un altro giorno ha raccontato del film Lasciami andare che da oggi potremo vedere al cinema (foto). Con lui sul set Valeria Golino in un film drammatico, un film che forse non tutti riuscirebbero a vedere, lo ammette anche Stefano Accorsi, ci sono film che lui stesso evita di guardare perché gli farebbero troppo male. “Nel film in realtà lei – riferendosi alla Golino – mi dice che nella casa dove ho perso mio figlio suo figlio vede un bambino che vuole il suo papà e la sua mamma e vuole che questo bambino se ne vada dalla sua camera, mi dice che c’è una presenza. Mio figlio è morto da alcuni anni, sono separato da mia moglie e sto aspettando un figlio da un’altra donna. E’ inquietante potrebbe… Lasciami andare potrebbe riferirsi a questo passato a questa vita che non vuole andarsene” non svela altro Accorsi mentre Serena Bortone gli chiede come ha fatto a prepararsi per questo ruolo. Lui che è padre di quattro figli spiega come si prepara un attore: cercando di proiettarsi nella propria vita privata, non è certo necessario provare quelle emozioni per portarle sul set ma si va a scavare in altro nella propria vita.

STEFANO ACCORSI E L’AMORE

La Bortone a Oggi è un altro giorno è curiosa, vuole sapere se un attore è tale anche nella vita privata. “Fare finta in scena comunque sì fai finta sul copione ma nella vita la differenza è tra fare finta e mentire perché è un fare finta che prepariamo prima. Io sono un pessimo bugiardo, mi beccano”. Fare finta è un conto, mentire è un altro, quindi per Stefano Accorsi non vale il discorso che è attore anche nella vita privata.

“L’amore per me è tanto, me ne sono reso conto quando non l’ho avuto nella mia vita ed è una di quelle cose che metto al centro dell’esistenza. E’ vero che l’amore ti mette le ali quando ci sono quei momenti nella vita che hai quel sentimento così forte e fai cose che non ti rendi conto e ti cambia lo sguardo sulla vita. Anche quando ascolti le canzoni e capisci tutto” sorride, è follemente innamorato di Bianca.