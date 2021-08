Brave and beautiful anticipazioni dal 16 al 20 agosto 2021: nozze segrete per Suhan e Cesur?

Tahsin ha cercato di convincere Cesur del fatto che lui non c’entra nulla con la morte di suo padre. L’uomo però non è convinto delle parole del Korludag e Tahsin provoca allora un incidente facendo mettere la sua auto dove a bordo c’era anche Suhan. Tutto bene per entrambi ma intanto Mithat ha rapito la figlia di Tahsin e Rifat è stato arrestato. Che cosa succederà a questo punto? Scopriamolo subito con le anticipazioni delle nuove puntate settimanali di Brave and beautiful che andranno in onda dal 16 al 20 agosto 2021. Il rapporto tra Suhan e Cesur ormai è destinato a crescere ma soprattutto a sorprendere…

Brave and beautiful, anticipazioni della settimana dal 16 al 20 agosto 2021

A questo punto non ci resta niente altro da fare che scoprire che cosa succederà ai nostri protagonisti della serie tv turca in onda su Canale 5 alle ore 14.45 circa.

Brave and beautiful anticipazioni lunedì 16 agosto 2021

Cesur riuscirà a liberare Suhan che è stata rapita. La ragazza scoprirà che è stato suo padre ad organizzare tutto e per questo vorrà vendicarsi. Suhan chiederà a Cesur di organizzare un matrimonio per finta.

Brave and beautiful anticipazioni martedì 17 agosto 2021

Cesur e Suhan saranno pronti per le loro nozze segrete. Questo matrimonio proviene da un patto che hanno fatto eppure entrambi vogliono sposarsi veramente.

Brave and beautiful anticipazioni mercoledì 18 agosto 2021

Cesur e Suhan sembreranno felici del matrimonio così Tahsin si vendicherà di loro facendo tagliare la luce e l’acqua alla tenuta dell’uomo. Intanto Cahide riuscirà a convincere Korhan del fatto che Cesur ha provocato personalmente l’incidente in macchina con Suhan.

Brave and beautiful anticipazioni giovedì 19 agosto 2021

Bulent andrà all’officina di Rifat per cercare di capire come Cesur e Suhan abbiano fatto a scappare. L’uomo riuscirà a trovare un tunnel sotterraneo.

Brave and beautiful anticipazioni venerdì 20 agosto 2021

Suhan sarà molto nervosa e per questo distruggerà alcune creazioni nel laboratorio. Improvvisamente arriverà Cesur per calmarla.

Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Suhan e Cesur saranno felici del matrimonio o è davvero soltanto un accordo per secondi fini? Tutto questo e molto altro lo scopriremo durante le puntate di Brave and beautiful che andranno in onda dal 16 al 20 agosto 2021 su Canale 5 dalle ore 14.45 circa.