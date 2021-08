La sposa, fiction Rai 1: trama, cast e anticipazioni

Nella stagione televisiva 2021 – 2022 ( o forse nella prossima) vedremo in onda su Rai 1 La sposa. Si tratta di una nuova fiction che appassionerà senz’altro i telespettatori e soprattutto i fan di Serena Rossi visto che sarà lei la protagonista di questo nuovo prodotto. Il titolo è stato già annunciato ma bisognerà aspettare un bel po’ per la messa in onda. Intanto però vogliamo anticiparvi qualcosa su trama, cast e non solo. Le riprese vedono protagoniste più città: dalla capitale, infatti, si passerà anche per la Puglia e per il Piemonte. L’ambientazione riprende il periodo degli anni ’60. Si parlerà di amore ma soprattutto dei matrimoni per procura. Queste nozze consistevano nel dare in sposa una donna del sud Italia ad un uomo del nord o in generale due persone che non si erano mai viste prima e che si sposavano quindi senza conoscersi.

La sposa è la nuova fiction di Rai 1, la trama della serie con protagonista Serena Rossi

La protagonista si chiama Maria ed è una ragazza che viene dalla Calabria. La giovane donna vuole salvare la sua famiglia che è povera e per farlo deve accettare un matrimonio per procura. Vittorio Bassi è un agricoltore di Vicenza che ha organizzato queste nozze per suo nipote che si chiama Italo. Il fine ultimo di Bassi è quello di continuare a portare avanti il nome di famiglia, la dinastia e il cognome. Perciò Maria si trasferirà dal sud al nord lasciando la sua famiglia in Calabria. Quello che trova non è quello che si aspettava e deve lavorare anche in campagna. Maria si troverà in difficoltà e Italo non vuole assolutamente saperne di lei perché pensa ancora a Giorgia, la sua prima moglie scomparsa. L’unica fortuna della calabrese sarà Paolino, il figlio di Italo. La giovane riuscirà a costruire un bellissimo rapporto. Il piccolo invece sarà ancora scosso dalla scomparsa della madre.

Su Rai 1 arriva La sposa con Serena Rossi: ecco chi altro ci sarà nel cast della nuova fiction

Come vi abbiamo già anticipato l’attrice protagonista è Serena Rossi che interpreterà proprio la giovane Maria. Giorgio Marchesi interpreterà invece Italo Bassi. Il padre, Vittorio, sarà interpretato dall’attore Maurizio Donadoni. Il piccolo Paolino sarà interpretato da Antonio Nicolai e Mario Sgueglia sarà invece Antonio.

Insomma, un cast decisamente interessante per una storia che farà riflettere e che parlerà chiaramente di un riscatto sociale. Questa fiction terrà inevitabilmente gli italiani incollati al piccolo schermo. Per saperne di più su La sposa continuate a seguirci perché molto presto ci saranno tante altre anticipazioni ed informazioni.