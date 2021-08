Vincenzo Malinconico, avvocato su Rai 1: trama, cast e anticipazioni

Sta per arrivare su Rai 1 una nuova fiction: Vincenzo Malinconico, avvocato. In questo articolo vi dare tutte le anticipazioni sulla trama, sul cast e tutto quello che sappiamo sul nuovo prodotto televisivo. Iniziamo con il dire che la serie prende spunto dai libri scritti da Diego De Silva e che vedono come protagonista proprio l’avvocato Vincenzo Malinconico. La trama e la storia dell’uomo comincerà, in particolare, dal libro Non avevo capito niente che caratterizzerà il primo episodio della serie. Inizieremo quindi a conoscere Malinconico, la sua famiglia e il suo lavoro da giovane avvocato. Massimiliano Gallo sarà il protagonista maschile della serie. Lo abbiamo visto di recente in tv con un altro ruolo che è stato apprezzatissimo in Imma Tataranni-Sostituto procuratore.

Vincenzo Malinconico, la fiction sull’avvocato dei libri di Diego De Silva su Rai 1: ecco la trama

Già nel primo episodio di Vincenzo Malinconico inizieremo a conoscere l’uomo. Il giovane avvocato si è separato da sua moglie e ha due figli adolescenti. Nonostante la separazione, Vincenzo vuole continuare a tenere vivo il rapporto con i ragazzi. Malinconico lavora inizialmente come difensore d’ufficio. In realtà però non lavora ma aspetta che la sua vita professionale possa cambiare. La stessa cosa che fanno anche i suoi colleghi di lavoro. A Vincenzo verrà affidato poi il caso di Mimmo o burzone, nonché un becchino della camorra. Un caso non semplice che però riuscirà a vincere. Così capirà che è in grado di fare molto. Nel mentre conoscerà anche la PM Alessandra con cui si lascerà alle spalle la separazione da sua moglie.

Da quello che sappiamo, gli altri episodi dovrebbero fare riferimento ai successivi libri. Vedremo quindi un ingegnere informatico sequestrare un boss della camorra che secondo lui è il responsabile della morte del figlio. Malinconico sarà il difensore dell’ingegnere. Vedremo però anche un Vincenzo andare dallo psicanalista. L’avvocato prenderà in carico il caso di Veronica, una donna che si sta separando e ne rimarrà affascinato mentre il marito, quasi ex ormai, sarà invece l’uomo che lui non è, anche economicamente. L’avvocato aiuterà poi la figlia del sindaco che è scappata da una casa di appuntamenti e dalla polizia. Qui potrebbe accadere qualcosa di inatteso.

Cosa si sa su Vincenzo Malinconico, la nuova fiction di Rai 1: ecco il cast

Purtroppo non si sa ancora molto su questa nuova fiction tv. Con tutta probabilità gli episodi che andranno in onda saranno circa cinque ma potrebbero diventare di più. Per vedere in tv Vincenzo Malinconico, invece, bisognerà attendere la fine dell’anno e l’inizio del prossimo. Veniamo al cast. In questa serie vedremo: Ana Caterina Morariu, Teresa Saponangelo, Massimo Reale, Denise Capezza, Lina Sastri, Simone Gandolfo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Michele Placido e Luca Gallone.

Molto presto ne sapremo di più quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati.