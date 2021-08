Brave and beautiful anticipazioni settimanali: Cesur manda in fiamme la tenuta Korludag?

Bulent ha trovato un tunnel sotterraneo nell’officina di Rifat mentre cercava di capire come Suhan e Cesur siano riusciti a scappare. La Korludag si è dimostrata tutt’altro che serena tanto da distruggere alcune delle sue creazioni nel laboratorio. Per fortuna però al fianco di Suhan c’è il bel Cesur che riesce a tranquillizzarla. Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Scopriamolo subito con le anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana che va dal 23 al 27 agosto 2021. Nelle nuove puntate settimanali Cesur verrà accusato e tutti potrebbero essere contro di lui. Vediamo il motivo e il destino del protagonista.

Brave and beautiful, le anticipazioni della settimana dal 23 al 27 agosto 2021

A questo punto non ci resta nient’altro che scoprire che cosa succederà ai personaggi della serie tv turca. Vi ricordiamo che gli appuntamenti con Brave and beautiful sono sempre su Canale 5 dalle ore 14.45 circa.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 23 agosto 2021

Cesur, Rifat e Banu cercheranno di convincere il giudice a proseguire sulla faccenda dei quadri finendo in tribunale. Lo scopo sarà quindi quello di far capire a tutti la verità che riguarda Tahsin Korludag.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 24 agosto 2021

Suhan continuerà ad avere delle perplessità nei confronti di Cesur nonostante tutto. La donna pensa che non sia sincero. Gli alleati di Tahsin verranno indagati e Riza scriverà una lettera a Cesur.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 25 agosto 2021

Mihriban si farà aiutare da Cesur per convincere la popolazione a ribellarsi denunciando Tahsin. I due riusciranno nel loro intento e i cittadini si faranno avanti.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 26 agosto 2021

Scoppierà un incendio alla tenuta di Tahsin Korludag. Lo stesso Tahsin con l’aiuto di Kohran, Bulent, Kemal e Sirin riuscirà a spegnere le fiamme evitando il peggio. Tutti saranno convinti che ad aver appiccato il fuoco è stato Cesur. L’uomo verrà accusato?

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 27 agosto 2021

In questa puntata vedremo il trasferimento di Riza. Improvvisamente il veicolo blindato della polizia su cui viaggia l’uomo verrà colpito da un altro mezzo che poi scapperà. Non si riuscirà a capire da chi è guidato questo veicolo.

Che cosa accadrà adesso? Cesur è il vero colpevole dell’incendio alla tenuta dei Korludag? Da che parte si schiererà la bella Suhan? E che ne sarà di Riza dopo quanto accaduto durante il trasferimento? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nelle nuove puntate di Brave and beautiful in onda durante la settimana dal 23 al 27 agosto 2021 come sempre nel pomeriggio di Canale 5.