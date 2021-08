Fosca Innocenti su Canale 5: trama, cast anticipazioni

Chi segue con affetto Vanessa Incontrada sui social network sa benissimo che l’attrice è ormai da mesi a lavoro su una nuova fiction televisiva. Sarà infatti proprio lei la protagonista assoluta di Fosca Innocenti, la nuova serie tv che andrà prossimamente in onda su Canale 5. Il prodotto televisivo di Mediaset è girato in Toscana, più precisamente ad Arezzo ma alcune scene sono state girate anche a Roma. Per il momento non è possibile sapere quanto Fosca Innocenti andrà in onda sulla rete ma si pensa ai prossimi mesi, quindi tra il 2021 e il 2022. Nel frattempo però vi possiamo dare qualche spoiler in più sulla trama e sul cast.

E possiamo anche dirvi che Mediaset per la prossima stagione televisiva punta molto sulle fiction dopo i successi di Buongiorno mamma e Svegliati amore mio. Tra l’altro si affida a Vanessa Incontrada che ha benedetto, facendolo diventare oro, qualsiasi prodotto seriale andato in onda sulla Rai. Succederà lo stesso con Fosca Innocenti? In casa Mediaset di certo se lo augurano.

La trama di Fosca Innocenti, la nuova fiction che andrà in onda su Canale 5: lei è vice questore di Arezzo

Da come si deduce dal titolo, la protagonista sarà proprio Fosca Innocenti. Lei è la vice questore di Arezzo. Il commissariato dove lavora è composto quasi per la sua totalità da sole donne. E queste donne sono tutte esperte di indagini, analisi e nel trovare le soluzioni ai misteri. Fosca oltre a fare bene il suo lavoro ama anche la natura. La Innocenti infatti adora fare equitazione e presto la vedremo vicina ai cavalli. La vice questore vive in un casale in campagna che ha ereditato direttamente da suo padre. Ma per Fosca non esiste solo il lavoro e l’ippica ma pure Cosimo. L’uomo è il suo migliore amico, lei però ne è innamorata ma non ha mai confessato questo suo segreto. Cosimo sta per partire per l’America e la donna sarà costretta a decidersi visto che l’uomo presto si trasferirà negli USA. Confesserà i suoi sentimenti?

Fosca Innocenti, la nuova fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada protagonista: chi altro farà parte del cast?

Come vi abbiamo anticipato ad inizio articolo, la protagonista Fosca Innocenti sarà interpretata da Vanessa Incontrada. Il cast della nuova fiction di Canale 5 si amplia con altri bravissimi attori. Ritroveremo infatti: Francesco Arca nel ruolo del migliore amico Cosimo, Irene Ferri, Desiré Noferini, Cecilia Dazzi e Giorgia Trasselli. Questi sarebbero i primi nomi certi per quanto riguarda il cast.

Queste, dunque, anche le prime anticipazioni su Fosca Innocenti. molto presto però dovrebbero arrivare ulteriori novità nonché il periodo per la messa in onda sulla rete di casa Mediaset. Non vi resta che continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla nuova fiction con Vanessa Incontrada.