Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Cesur salverà Tahsin

Tahsin è riuscito a domare l’incendio che è scoppiato proprio nella sua tenuta. Tutti ormai sembrano convinti che il colpevole di tutto sia Cesur visti i precedenti. Intanto durante il trasferimento di Riza il veicolo della polizia è stato colpito da un altro ignoto veicolo. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriremo con le anticipazioni di Brave and beautiful per la settimana che va dal 30 agosto al 3 settembre 2021. Le nuove puntate andranno in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5. Vi anticipiamo già che il bel Cesur potrebbe ritrovarsi a salvare proprio Tahsin Korludag…E vi ricordiamo anche che al momento, la soap non si ferma, si andrà ancora in onda. Non è stata stabilita la data ufficiale per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, i terremo quindi aggiornati anche su questo.

Brave and beautiful, anticipazioni della settimana dal 30 agosto al 3 settembre 2021

A questo punto non ci resta nient’altro che andare a scoprire come proseguiranno le avventure dei protagonisti della soap opera turca. Gli appuntamenti sono dal 30 agosto al 3 settembre su Canale 5, a partire dalle ore 14.45 circa.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 30 agosto 2021

Cesur consegnerà al procuratore tutta la registrazione della chiamata con Rifat il tutto prima dell’incidente e quindi dell’improvvisa fuga di Riza.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 31 agosto 2021

Cesur penserà che Tahsin sia riuscito nuovamente a passarla liscia e senza troppi problemi. Adalet invece ha sempre più paura, la donna crede che presto possa venire fuori tutta la verità rispetto a quello che ha fatto davvero Tahsin.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 1 settembre 2021

Can entrerà nella tenuta dei Korludag e avrà con lui anche una pistola. La sua intenzione sembrerà essere quella di voler uccidere Tahsin. Improvvisamente arriverà Cesur e sarà proprio lui a salvare nuovamente il suo nemico dal pericolo.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 2 settembre 2021

Adalet oramai è sempre più preoccupata per la situazione principalmente per il fatto che Riza sia libero. Le indagini continueranno e la verità sul Korludag sembra essere sempre più vicina. La donna sarà veramente allarmata.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 3 settembre 2021

Cesur consegnerà a Suhan una parte della lettera di suo padre. L’uomo chiederà alla figlia di Tahsin di cercare l’altra parte della lettera che potrebbe essere stata nascosta da Korhan.

Che cosa succederà adesso? Suhan collaborerà con Cesur per trovare la parte mancante della lettera? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con le nuove puntate di Brave and beautiful che andranno in onda dal 30 agosto al 3 settembre 2021, su Canale 5.