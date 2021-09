Marco Tocchini, il nuovo maestro di Ballando con le stelle: ecco chi è

Ad ottobre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le stelle. Ormai mancano davvero poche settimane alla partenza per il programma condotto da Milly Carlucci e l’attesa tra i fan dello show cresce sempre di più. C’è da dire che quest’anno peseranno tante assenze importanti, in particolare quella di Raimondo Todaro. Il danzatore ha lasciato il programma ma per i telespettatori era un vero e proprio punto di riferimento. Assenti pure Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Le due ballerine sono in dolce attesa e quindi salteranno la nuova edizione di Ballando. Ovviamente i sostituti non mancheranno e tra di loro ci sarà pure Marco Tocchini. Scopriamo insieme chi è il nuovo maestro del programma tv.

Chi è Marco Tocchini, il nuovo maestro che sarà quest’anno a Ballando con le stelle

I sostituiti che vedremo quest’anno a Ballando con le stelle non deluderanno le aspettative, anzi. A partire proprio da Marco Tocchini. Il ballerino professionista ha ottenuto dei riconoscimenti molto importanti nel corso della sua carriera professionale. E’ stato per due volte finalista world championship, campione italiano 10 dance e finalista italiano ballroom championship. Un vero fuoriclasse per Milly Carlucci che amplia quindi la sua rosa di maestri con un nuovo professionista. Con tutta probabilità, Marco Tocchini avrà una partner donna al suo fianco e la aiuterà a danzare e arrivare fino in fondo a quella che sarà l’avventura a Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle, chi saranno tutti i nuovi maestri oltre a Marco Tocchini

Come avrete capito Marco Tocchini non sarà l’unica novità. Tra i maestri ci saranno anche i ballerini: Nicole Randelli e Giada Lini (entrambe da Amici di Maria De Filippi) e Vito Coppola. Due graditi ritorni, invece: Luca Favilla e Alessandra Tripoli. A questo punto non ci resta che attendere il prossimo mese per vedere finalmente in onda Ballando con le stelle. Intanto però continuate a seguirci perché molto presto vi sveleremo tante novità e curiosità e soprattutto tutti i nomi dei vip che parteciperanno alla nuova edizione.