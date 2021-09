Grand Hotel resta senza finale: che ne sarà degli ultimi episodi?

E alla fine Mediaset ha deciso: domenica 12 settembre andrà in onda la prima puntata di Scherzi a parte e questo significa che almeno per il momento, non vedremo più Grand Hotel. E il finale della serie spagnola: il pubblico di Canale 5 avrà modo di scoprire come finirà la storia della famiglia Alarcon? A quanto pare no! Se è vero che gli ascolti di Grand Hotel non hanno mai brillato, e quindi non hanno entusiasmato chi ha preso la decisione di mandare in onda tutte e tre le stagioni, è anche vero che si sapeva bene il numero di episodi che componevano appunto la terza. Oltre 20, per cui era chiaro che dovessero essere distribuiti in modo diverso, per permettere al pubblico di seguire tutta la trama. E visto che della terza stagione sono stati mandati in onda solo i primi 8, ci si sarebbe potuti fermare anche prima, mandando in onda solo la seconda stagione di Grand Hotel, senza lasciare il pubblico con l’amaro in bocca. E invece, come capita spesso, Mediaset ha deciso di darci un taglio. E i telespettatori che stavano seguendo la storia di Alicia e di Julio si chiedono che cosa ne sarà del finale. Al momento, a quanto pare, non è dato saperlo.

Cosa fare quindi? Bhè si potrebbero vedere gli episodi di Grand Hotel in lingua originale, in spagnolo, oppure accontentarsi delle traduzioni che si trovano in rete che rivelano appunto il finale di questa terza stagione e il contenuto dei 14 episodi inediti della serie che non andranno in onda su Canale 5.

Grand Hotel 3: quando andranno in onda gli ultimi episodi tagliati da Mediaset?

Secondo le ultime notizie sulle sorti di Grand Hotel, Mediaset avrebbe deciso di mandare in onda gli episodi restanti la prossima estate. Avendone ancora 14 a disposizione, potrà fare occupare buona parte del mese di luglio, per cui a quanto pare, l’appuntamento è per il prossimo anno! Il pubblico tra l’altro si aspettava anche di conoscere l’avvocatessa interpretata da Megan Montaner che debutterà proprio negli episodi restanti di questa terza stagione di Grand Hotel.

Per i più curiosi, qui abbiamo già raccontato in breve, quello che succederà in tutti e 22 gli episodi della soap spagnola.

Per il resto non c’è molto altro da aggiungere. La serie tornerà, forse, nella prossima estate e vi terremo aggiornati in merito. Da domenica prossima invece andrà in onda su Canale 5 in prima serata la nuova edizione di Scherzi a parte condotta da Enrico Papi.