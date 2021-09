Dopo il trailer ufficiale cresce l’attesa per la terza stagione di You: Love e Joe complici oppure no?

Tre giorni fa Netflix ha lanciato il trailer ufficiale della terza stagione di You che è certamente una delle serie più attese in piattaforma per l’autunno. Ed è già grandissima l’ansia dei fan della serie che non vedono l’ora di capire come si muoverà questa volta Joe, che ha rivelato il suo grande segreto alla donna che ama e che gli è rimasta al suo fianco. Non vi diciamo nulla di nuovo: il trailer fornisce le prime anticipazioni di questa season 3 di You, che vedrà Joe ancora una volta protagonista. Pensava che il matrimonio lo avrebbe cambiato, che l’amore di una persona speciale al suo fianco lo avrebbe reso diverso. Pensava che diventando padre tutto sarebbe stato diverso e invece no. La sua ossessione continua. La sua voglia di fare del male a qualcuno è sempre presente. Ma questa volta nel viaggio verso le tenebre non è da solo. Al suo fianco c’è Love che potrebbe seguirlo nella sua ossessione perversa e omicida, restandone travolta, ma sarà complice o vittima? Sembra essere questo il dualismo sul quale la terza stagione di You si basa. Love, starà dalla parte di Joe perchè vuole aiutarlo a essere una persona diversa o si lascerà travolgere dalla sua malattia, perchè diciamolo pure, il protagonista di You è uno psicopatico assassino…

Qui il riassunto della seconda stagione di You

Cosa succederà dunque nella terza stagione di You? Scopriamolo con le prime anticipazioni, eccole per voi.

You arriva a ottobre su Netflix: ecco la trama della terza stagione della serie

Joe ha salvato Love solo per un motivo: lei è incinta. I suoi piani quindi sono cambiati e Love sembra aver accettato di avere al suo fianco un assassino…Lo ama e non ne può fare a meno. Joe si ritrova a fare il padre a Madre Linda, nel Nord della California. Un quartiere a dir poco benestante, con vicini che variano da imprenditori tecnologici a mamme blogger. Tutti vantano sorrisi di plastica sul proprio volto ma proprio qui si cela un tesoro inaspettato. Joe e Love hanno la loro famiglia perfetta ma in realtà, celano uno oscuro segreto. Eppure ce la stanno mettendo tutta per migliorare, per essere “normali” frequentano anche una terapista di coppia…Le anticipazioni nel trailer ci mostrano i due in crisi: Love con un mano una mazza da baseball, Joe che spia una nuova vittima. E poi i due che insieme, con a pochi passi il bambino, seppelliscono un cadavere. La storia sembra essere quella di una ricerca di una persona scomparsa: questa volta gli assassini sono due, sono Love e Joe oppure la vittima è tra loro?

I nuovi episodi faranno il loro esordio il 15 ottobre su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick. Penn Badgley sarà ancora una volta l’amatissimo protagonista della serie, Joe Goldberg mentre Love è interpretata dall’altrettanto brava Victoria Pedretti.