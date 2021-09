I Bastardi di Pizzofalcone 3, chi ha messo la bomba: era per Laura Piras?

I Bastardi sono tornati e sono tornate anche le nostre anticipazioni. Questa stagione ci porta di nuovo a Napoli, al fianco dei Bastardi di Pizzofalcone, e ci fa indagare insieme a loro. Chi ha messo la bomba nella locanda di Letizia? E’ questa la domanda alla quale si dovrà dare una risposta e tutte le piste potrebbero essere quella giusta. Si è pensato che fosse Alessandro Gassmann, l’ispettore Lojacono la vittima designata, che la mafia fosse arrivata fino al ristorante di Letizia per colpirlo. Ma a quanto pare questa storia è molto più intricata e tutti i membri del gruppo potrebbero avere una ragione per essere “le vittime” di questo attentato. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone in onda lunedì 27 settembre 2021 come sempre su Rai 1. Dalle anticipazioni video andate in onda subito dopo questo primo appuntamento, avrete capito che Laura Piras sta nascondendo qualcosa e presto inizieremo anche a pensare che la bomba fosse per lei. La Pm lo pensa da giorni ma non ha avuto modo di confidarsi con il suo compagno…C’è infatti una persona nella sua vita, uno stalker. Ed è per questo che Laura inizia a credere che la bomba servisse per uccidere lei e le persone a cui è legata…Come reagirà Lojacono di fronte a queste rivelazioni? Non dimentichiamo che la squadra deve tornare a indagare anche sui casi quotidiani, visto che il commissariato è stato riaperto e teoricamente invece, non può fare indagini sull’attentato…Ma Lojacono, che ha visto anche un uomo misterioso nel ristorante di Letizia, vuole a tutti i costi scoprire perchè la sua amica aveva paura e perchè la cameriera Alma avrebbe voluto rientrare in Spagna, tanto era terrorizzata.

I bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni seconda puntata: la trama del 27 settembre 2021

Le anticipazioni della puntata dal titolo 3×02 Vuoto: La scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo su un’intuizione? È di questo parere la nuova arrivata tra i Bastardi, il commissario Martini, una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle, oltre che una mina vagante per l’ispettore Lojacono e l’intera squadra. Intanto, la rete di uno stalker minaccioso si stringe intorno a Laura Piras. La Martini una volta arrivata a Napoli, inizia a comportarsi con arroganza e a essere molto spocchiosa e questo non la mette in buona luce…

Appuntamento quindi a lunedì prossimo per capire se i bastardi riusciranno a fare luce sull’attentato e per avere delle risposte sulla domanda delle domande: chi ha messo la bomba e perchè?