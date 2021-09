Don Matteo 13 anticipazioni, arriva don Massimo per cercare Matteo: che fine ha fatto?

C’è fermento tra i fan di Don Matteo che stanno realizzando quello che era stato raccontato qualche mese fa. Terence Hill lascia. Ultime puntate nella tredicesima stagione di Don Matteo per l’amatissimo attore e ieri ultimo ciak dopo 22 anni di lavoro e oltre 250 puntate. Un vero e proprio record per Terence Hill che non può più reggere questi ritmi e che lascia quindi una delle serie più longeve, viste e amate di Rai 1. Nella quarta puntata di Don Matteo 13 vedremo Terence Hill per l’ultima volta, come rivelano le anticipazioni ufficiali della serie e al suo posto, arriverà Raoul Bova che sarà il nuovo protagonista della serie, almeno per questa tredicesima stagione. Immaginare infatti di vedere in onda una serie che si intitola “Don Matteo” senza Matteo, è parecchio bizzarro…Ma tutto può succedere e quale sarà il destino della fiction, lo scopriremo solo tra qualche mese. Intanto però possiamo raccontarvi quello che succederà negli episodi della serie in onda nel 2022.

Don Matteo 13: arriva Don Massimo

Come ampiamente annunciato, al posto di Don Matteo arriverà Raoul Bova. L’attore, in alcune interviste rilasciare nei mesi passati, ha già detto che non prenderà il posto dell’amatissimo Terence Hill. Il suo ruolo sarà diverso anche se in realtà, per almeno 6 puntate, sarà lui il protagonista, visto che di Don Matteo non ci saranno tracce. Don Massimo è chiaramente un sacerdote più moderno, non indossa la tonaca e si muove in moto tra le vie di Spoleto, non in bicicletta…

Don Matteo 13 anticipazioni e news: che fine ha fatto Don Matteo?

Quando Don Massimo arriverà a Spoleto troverà molte persone preoccupate per quello che è successo. Come mai? Don Matteo sembra essere sparito nel nulla. Se n’è andato in silenzio senza dire molto ( era già successo in passato quando lo avevamo poi ritrovato in missione in Africa). Ma stavolta, sembra essere scomparso davvero nel nulla e don Massimo, aiuterà gli altri nelle ricerche del tanto amato Don Matteo…

Queste sono alcune delle prime anticipazioni che arrivano dal set di Don Matteo. Si stanno girando ormai in questi giorni le ultime puntate della serie che poi dovrebbe andare in onda nel 2022 con le tanto attese novità di cui vi abbiamo parlato.