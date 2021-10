I bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni: Letizia sveglia, cosa sa della bomba?

Lojacono non avrebbe voluto credere che Letizia gli ha nascosto qualcosa e invece a quanto pare, c’era molto da raccontare nella vita della donna, e tante cose lui non le sapeva…Ma adesso che Letizia ha riaperto gli occhi e si è svegliata, è fuori pericolo? La donna potrà raccontare qualche dettaglio in più sulla bomba? La puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3 di ieri si è conclusa con l’arrivo nel commissariato di due uomini che si sono auto denunciati dicendo di aver messo la bomba. Un piano di qualcuno che ha capito che i bastardi potrebbero avvicinarsi alla verità? Lo scopriamo con le anticipazioni della quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone che ci aspetta lunedì prossimo su Rai 1. Ieri in onda eccezionalmente alla domenica sera ma dalla prossima settimana si andrà in onda di nuovo al lunedì con la puntata dell’11 ottobre 2021. Come avrete visto, dal promo video della prossima puntata della serie, ci saranno anche dei problemi tra la Piras e Lojacono. La Pm infatti non ha detto nulla al suo compagno della richiesta di trasferimento e sta per succedere qualcosa di inaspettato. Vediamo quindi nei dettagli le anticipazioni per la prossima puntata, ecco le ultime news per voi.

I Bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni quarta puntata: chi ha messo la bomba?

Le anticipazioni dell’episodio 3×04 dal titolo Nozze: Un matrimonio potrebbe risolvere per sempre una faida che rischia di insanguinare ancora di più le strade di Napoli, il matrimonio tra i figli di due potenti boss in conflitto tra loro. Ma il ritrovamento del cadavere della sposa vede i Bastardi impegnati in un’indagine che rischia di riaprire tutti i conti rimasti in sospeso e mai risolti. Lojacono ha scoperto che Laura sta decidendo se lasciare Napoli o meno e la prende malissimo. Anche la Piras reagisce male e gli rinfaccia molte cose sottolineando che se lui l’amasse, non avrebbe problemi a seguirla ovunque. Ci sono problemi di coppia anche per Alex che si sente oppressa dalla sua compagna. Da quando è esplosa la bomba tutto nella sua vita è cambiato e adesso si sente in una sorta di trappola dalla quale non riesce a uscire. I farmaci non la aiutano ma non vuole neppure farsi aiutare. E’ testarda e rischia di perdere le persone a lei più care…

L’appuntamento con la quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone è per lunedì prossimo su Rai 1 come sempre alle 21,30.