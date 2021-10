La casa di carta 5 volume 2 ( il primo teaser ufficiale)

Che cosa succederà nei 5 episodi che dovrebbero chiudere la saga de La casa de Papel? Scopriremo che cosa ne sarà della banda che è ancora in banca e che dovrà fare i conti con la morte di Tokyo? E soprattutto: siamo davvero sicuri che una delle protagoniste più amate de La casa di carta, sia realmente morta? Dopo il finale del volume 1 della quinta stagione de La casa di carta, qualche spettatore infatti, ha ipotizzato che ci possa essere un lieto fine per la ladra più amata della serie. Ci sembra davvero difficile che possa essere ancora in vita la bella Tokyo ma visto l’andazzo che la serie ha preso, diventando sempre più inverosimile, possiamo aspettarci di tutto. Lo scopriremo comunque solo a dicembre, con il gran finale…

“Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina“, assicura il Professore (Álvaro Morte). Tokyo (Úrsula Corberó) è morta e il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all’interno della Banca di Spagna. Netflix rilascia le prime immagini e il teaser del Volume 2 de La Casa di Carta Parte 5, che il 3 dicembre debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Questi sono i cinque episodi finali che segneranno la fine della rapina.

La casa di carta 5 il primo teaser ufficiale del volume 2

L’ultima parte riprenderà proprio da dove avevamo lasciato: Rio sul pavimento, e tutto il dolore della banda che si lecca le ferite dopo la morte di Tokyo. Per il professore non è più tempo di commettere altri errori e bisogna arrivare al gran finale. Per uscire da quella banca, servirà forse l’intervento di qualcuno che abbiamo imparato a conoscere nella serie di flashback visti nel volume 1, magari la moglie di Berlino e suo figlio? Si spiegherebbe in questo modo il senso della storia che è stata raccontata ne La casa di carta 5.

Come si può intuire da questo teaser, il primo ufficiale uscito proprio oggi, 13 ottobre 2021, al posto di Tokyo che è sempre stata la voce narrante della serie, ci sarà un altro punto di vista. E’ quello del professore che deve guidare i suoi amici fuori dalla banca con l’oro o senza l’oro, è tempo di mettere la parola fine a questa storia.

