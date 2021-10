Luce dei tuoi occhi 2 si farà? Il significato dell’ultima puntata è tutto da decifrare

Si farà la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi? Il pubblico che si è affezionato alla serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno, avrà modo di capire se la figlia di Emma Conti è davvero una ballerina che è arrivata per caso a Vicenza ed è stata vista dalle stesse persone che 16 anni prima l’avevano venduta a una coppia straniera? Non ne abbiamo idea. Luce dei tuoi occhi 2 al momento, è un progetto che resta forse sulla carta. Anna Valle, parlando di una eventuale seconda stagione, non era stata molto esplicita. Non si sta lavorando a Luce dei tuoi occhi 2, questo è certo, come è altrettanto certo che il finale aperto della prima stagione, lascerebbe comunque pensare che una seconda, potrebbe essere all’orizzonte. Ma siamo davvero sicuri che il pubblico, dopo la delusione per il finale della prima stagione, con una ultima puntata in onda il 27 ottobre 2021, tutta da decifrare, sia pronto per dare un’altra possibilità alla fiction di Canale 5? Gli ascolti della prima stagione di Luce dei tuoi occhi sono in linea con i risultati che Mediaset incassa negli ultimi anni: nessun entusiasmo particolare, con una media di 3 milioni di spettatori ( numeri che su Rai 1 fanno parlare di fiction flop, per intenderci).

Per sei puntate il pubblico che ha seguito e si è affezionato alle storie raccontate nella fiction, ha cercato di fare ipotesi e indagare per dare un volto e un nuovo nome ad Alice, la figlia di Emma Conti. Ed è per questo che il finale arrivato con l’ultima puntata, ha lasciato davvero tutti con l’amaro in bocca. Difficile comprendere il significato perchè Emma ha visto una ballerina che le sembrava potesse essere sua figlia. Ma era un suo sogno, una sua proiezione o la ragazza francese esisteva davvero? Questa scelta di dare un finale senza capo nè coda, non ha entusiasmato il pubblico che ha bocciato in pieno l’ultima puntata. E si sa, se bocci il finale, alla fine, bocci anche una intera stagione. I commenti dei telespettatori sui social sono davvero impietosi e le critiche non mancano. Anzi. Le pagine social dedicate alla fiction sono travolte da commenti negativi e quando si delude il telespettatore, difficilmente lo si ritrova per una seconda stagione.

Luce dei tuoi occhi 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione

“Aspettiamo intanto di vedere i risultati complessivi della fiction” aveva detto Anna Valle in una sua intervista per il Magazine del Fatto Quotidiano e i risultati sono stati, come dicevamo in precedenza, in perfetta media con gli ascolti della rete. Nè imbarazzanti ma neppure entusiasmanti. In ogni caso già in passato su Canale 5 abbiamo visto seconde stagioni di fiction che avevano fatto risultati anche più bassi di Luce dei tuoi occhi, per cui possiamo aspettarci anche una riconferma della serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Certo, pensare di rivedere la stessa caccia alla figlia di Emma, anche in una seconda stagione, non è forse il massimo e anche per questo probabilmente il pubblico, si aspettava ben altro. “Ci stanno pensando e valuteranno l’eventualità di nuove puntate” ha detto Anna Valle parlando di una possibile seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. Varrà davvero la pena pensare a nuove puntate e a una intera seconda stagione della fiction di Canale 5?

Il pubblico tra l’altro in queste settimane ha mosso delle critiche più che legittime, che sono poi le stesse che facciamo da anni. Una su tutte: l’orario di partenza. E’ assurdo pensare che si possa far iniziare una fiction alle 22 circa. Già perchè tra il riassunto della puntata precedente, la pubblicità e il resto, a causa di Striscia la notizia non si inizia mai prima delle 21,50. Un vero e proprio danno per la rete, visto che poi una fiction, infarcita di pubblicità, non si conclude prima di mezzanotte. E’ arrivato davvero il momento di dare una svolta alla programmazione di Canale 5 con i dovuti cambiamenti del palinsesto. Qualcuno se ne dovrà pur rendere conto, invece che pensare che il solo problema di Canale 5 fosse Barbara d’Urso ecco…

