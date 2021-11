Imma Tataranni torna lunedì 8 novembre su Rai 1: le anticipazioni

Grandissimo successo per la fiction di Rai 1 Imma Tataranni-Sostituto procuratore. Vanessa Scalera è amatissima dal pubblico della rete che l’ha eletta in qualche modo l’erede del Commissario Montalbano al femminile, anche se gli ascolti sono ottimi ma distanti dai 10 milioni che solo la serie tratta dai romanzi di Camilleri ha saputo incassare. In ogni caso Imma Tataranni è un prodotto di ottima qualità, un piccolo gioiellino della rete. E per i nostri lettori arrivano le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. La terza puntata di Imma Tataranni-Sostituto procuratore andrà in onda su Rai 1 l’8 novembre 2021. Ed ecco quindi per voi le anticipazioni: cosa farà Imma con il suo caro Calogiuri? A quanto pare la donna inizia ad avere degli strani sospetti e si schiera dalla parte di Jessica…Ma vediamo nel dettaglio la trama della prossima puntata.

Imma Tataranni-Sostituto procuratore: le anticipazioni dell’8 novembre 2021

2×03 Dai Sassi alle Stelle: La scienziata Marta Ventura, amica di Diana, viene ritrovata assassinata al Centro di Geodesia di Matera. Accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma inizia ad indagare su più piste ma la verità, venuta a galla grazie a una scoperta casuale di Diana, sarà completamente diversa dall’ipotesi inizialmente perseguita. In procura gli animi sono in subbuglio, Diana è sconvolta per la morte dell’amica, Imma pensa che Calogiuri tradisca Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini, e gli fa una paternale. Samuel nel frattempo torna a Matera per Valentina e scopre che la ragazza che ama ancora è corteggiata da Gabriele, mentre Pietro è felice come non mai, ha realizzato il suo sogno, ma è una felicità che dura poco…Insomma come sempre ne vedremo delle belle. L’appuntamento con la fiction di Rai 1 è per la prossima settimana. Imma sfiderà il Grande Fratello VIP 6, saranno dolori per Canale 5?

