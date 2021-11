Un professore nel giovedì di Rai 1: anticipazioni e trama

Alessandro Gassmann sempre più volto di Rai 1. Dopo Io ti cercherò e I Bastardi di Pizzofalcone sta per tornare con un altro ruolo da protagonista. Lo abbiamo visto ieri sera a Che tempo che fa, parlare con grande orgoglio della nuova fiction in cui vestirà i panni di un professore di filosofia ed è quindi arrivato il momento, di scoprire qualcosa in più su questa serie. Vi abbiamo già raccontato questa estate che non si tratta di una produzione tutta italiana. La serie Un professore, che andrà in onda dall’11 novembre 2021 nel giovedì sera di Rai 1, si ispira infatti alla serie spagnola Merlì andata in onda tra il 2015 e il 2018. Sbarca in Italia e ci porta a Roma. Non poteva che essere questa la location per il professor Dante, con il suo accento romano e il ritorno nella capitale per prendersi cura di suo figlio Simone. Manca da un po’ ma adesso che sua moglie ha deciso di andare a lavorare a Glasgow, è arrivato per lui il momento di tornare a essere un punto di riferimento per suo figlio, che tra l’altro frequenta anche lo stesso liceo in cui il professore lavora. Non è la prima volta che vediamo serie ambientate in contesti simili: potremmo citare I liceali ma anche Provaci ancora prof. Tutte serie di grande successo. Anche per Un professore dobbiamo aspettarci ottimi ascolti?

In attesa dei numeri e di scoprire anche la qualità di questa serie che vedrà tra gli altri anche Claudia Pandolfi protagonista, scopriamo cosa aspettarci per quanto riguarda la storia. Ecco per voi le anticipazioni sulla trama della nuova serie Un professore che sbarca in prime time da giovedì su Rai 1.

Un professore anticipazioni nuova serie tv Rai 1

I ragazzi faranno presto la conoscenza di Dante l nuovo professore di storia e filosofia; arriva al liceo Leonardo da Vinci, e si fa subito riconoscere per i suoi modi. Non è il classico professore: insegna in modo eccentrico il pensiero dei grandi filosofi e aiuta gli allievi a ragionare con la propria testa. Alcuni colleghi lo trovano irritante, ma grazie a lui Socrate, Nietzsche, Epicuro e gli altri grandi pensatori non sono capitoli di polverosi manuali di filosofia, ma compagni di viaggio che aiutano a risolvere i piccoli e i grandi problemi della vita. Dante è anticonformista e rivoluzionario, il figlio Simone è rigido e non ha mai infranto le regole. È cresciuto in fretta perché il padre se n’è andato quando era ancora un bambino. Inizialmente con lui Dante non ne combina una giusta. Non immagina, Simone, che l’apparente leggerezza del padre nasconde un animo ferito, perché sul cuore di Dante gravano dei pesi di cui nessuno sa, eccetto Virginia, sua madre. Qualcosa del suo passato che gli ha condizionato la vita. Il rapporto con il figlio non è facile. Il ragazzo, infatti, attraversa un momento delicato dei suoi sedici anni: ha da poco scoperto la propria omosessualità e tutto vorrebbe tranne che avere Dante in casa come padre e in classe come professore. In effetti padre e figlio sono agli antipodi.





Nonostante il passato o forse anche per quello, Dante si appassiona a Manuel, la “pecora nera della classe”, ma anche il più incline alla filosofia, e cerca di occuparsene. La cosa destabilizza ancora di più Simone, che ha scoperto di essersi innamorato proprio di lui. E seppure il passato grava sul cuore del professore, Dante non smette per questo di coltivare le sue vere passioni: la filosofia e le donne.

Non solo filosofia: il professore e le donne

Come detto in precedenza, al fianco di Alessandro Gassmann in questa nuova avventura su Rai 1, ci sarà la bravissima Claudia Pandolfi. Il nostro caro professore ha un vero e proprio debole per le donne e con il suo fascino, cerca di sedurle. E così, appena arrivato nella nuova scuola, si lascia coinvolgere in alcune relazioni sentimentali che mettono ancora più a rischio il rapporto con Simone. Sarà Anita, la mamma di Manuel – la più incasinata delle donne, ma anche quella che Dante ebbe accanto nel momento che gli ha cambiato la vita – a interrompere la scia delle conquiste. Dante, infatti, capisce che quello che si è creato tra lui e Anita non è mera attrazione e, anche se confusamente, intuisce che la più improbabile delle storie d’amore potrebbe rivelarsi la storia della sua vita e la chiave per affrontare finalmente il suo passato. Scoprirà anche che Anita ha una serie di problemi, anche con il lavoro, che Manuel cerca spesso di risolvere. Il ragazzo infatti spesso, per aiutare sua madre, cerca dei lavoretti e trascura quindi la scuola…

Sei le puntate di Un professore che ci farà quindi compagnia per un mese e mezzo, prendendo il posto di Fino all’ultimo battito che aveva registrato una buona media di ascolti con oltre 4 , 5 milioni di spettatori davanti alla tv. La serie con Gassmann e Pandolfi riuscirà a fare altrettanto bene? Appuntamento a giovedì sera con la prima puntata su Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".