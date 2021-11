Imma Tataranni 2 stasera l’arrivederci poi si torna nel 2022: le anticipazioni

Imma Tataranni è tornata e ha lasciato il segno. Con oltre 5 milioni di spettatori nelle prime due puntate, la serie è stata la più vista di questo inizio stagione. Una fiction perfetta Imma Tataranni 2, una fiction che mette tutti d’accordo. Location mozzafiato, indagini ben scritte e poi lei, Imma interpretata dalla meravigliosa Vanessa Scalera, una grandissima attrice che sta dimostrando, sempre di più, di essere perfetta per quel ruolo ma non solo. Vanessa e Imma hanno davvero conquistato il cuore del pubblico ed è già arrivato, purtroppo, il momento dell’arrivederci. Come saprete infatti, la Rai ha deciso di dividere in due parti la messa in onda della fiction. Per cui oggi, 9 novembre 2021, vedremo la quarta e ultima puntata per poi ritrovare Vanessa nei panni di Imma con tutti gli altri bravissimi protagonisti della serie, nel 2022 quando invece andranno in onda le restanti 4 puntate. Ma che cosa succederà nella quarta e ultima puntata del 2021? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni, eccole per voi!

Imma Tataranni 2 anticipazioni: la trama di oggi 9 novembre 2021

Stasera quindi su Rai 1 vedremo l’ultima imperdibile puntata con Imma alle prese con un furto molto particolare. Scopriamo i dettagli con le anticipazioni.

Le anticipazioni dell’episodio 2×04 Un Mondo Migliore di Questo: Imma indaga su uno strano furto in casa di un’amica di sua suocera, la cui refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi risultano collegati e la soluzione del giallo arriva grazie alla proverbiale memoria della Tataranni. Nel frattempo un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre…E ancora una volta tra le due e scontro ma per sapere come andrà a finire anche questa storia, dovremo poi aspettare il 2022 quando andranno in onda le nuove puntate della seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto procuratore. Intanto appuntamento a stasera, con il finale. La quarta puntata di Imma Tataranni 2 ci aspetta come sempre alle 21,35 dopo I soliti ignoti.

