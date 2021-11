Un professore, Simone e Manuel come Bruno e Pol: sarà amore?

Dopo la prima puntata di Un professore in onda su Rai 1 l’11 novembre 2021 è impossibile non fare dei paragoni con la serie Merlì spagnola alla quale, la nostra fiction, si ispira. Nella serie made in Spagna, due dei protagonisti più amati sono Bruno e Pol. Bruno è il nostro Manuel mentre Pol è Simone, il figlio del professore. Anche tra loro c’è un rapporto di amore e odio, sin dalle prime puntate e una amicizia che sembra poter nascondere ben altro. E lo abbiamo visto anche nel racconto della fiction Un professore. Manuel è ribelle ma ama la poesia, vuole aiutare sua madre senza chiedere, si mette nei guai ma non è cattivo, non ha la stessa pasta dei criminali con i quali vuole lavorare solo per fare soldi. E’ bello e balla e come succede spesso in questi casi, ha grande successo con le donne. Non gli basta la sua fidanzata, cerca le donne più grandi perchè sa di avere il fascino giusto per conquistarle. E con loro ha quello che la sua Chicca non gli può dare. Simone è scontroso, quasi al limite del sopportabile. Non socializza con gli altri, odia suo padre ma per Manuel prova qualcosa di diverso e forse ancora non ha dato un nome a questo sentimento. Nelle prossime puntate vedremo che questa amicizia si evolverà in modo diverso perchè Simone si renderà conto che nel suo cuore non c’è spazio per Laura per altri motivi. A lui piace Manuel perchè a lui piacciono gli uomini. E’ gay.

Non sappiamo se in Italia la serie si evolverà allo stesso modo di quella spagnola ma possiamo raccontarvi cosa succede tra Bruno e Pol che dopo tanti contrasti alla fine si lasciano andare seguendo il loro cuore.

Un professore anticipazioni: cosa ci sarà tra Manuel e Simone?

Non sappiamo come andrà a finire ma sappiamo che Damiano Gavino, che nella fiction interpreta Manuel e Simone, interpretato invece da Nicolas Maupas sono già amatissimi dal pubblico dei giovanissimi che ieri sera si è incollato davanti alla tv per seguire la fiction di Rai 1. L’operazione di Un professore è anche chiara: una storia non troppo originale ma un cast di primo livello che lascia il segno e che potrebbe anche portare davanti alla tv un pubblico più giovane del solito.

Ma torniamo alla storia tra Manuel e Simone. Bruno e Pol “i cugini spagnoli” alla fine, come detto in precedenza, capiranno di provare qualcosa e si baceranno. A differenza della storia italiana, Pol nella serie Merlì ha una migliore amica con la quale parla di tutto, anche della sua tormentata storia d’amore con Manuel. A lei rivelerà anche che hanno fatto l’amore e che dopo, forse, le cose non saranno più come prima. Forse Pol è anche pronto ad ammettere di amare Manuel ma il nostro studente ribelle no, non ha ancora voglia di dichiararsi. E allora sarà di nuovo scontro e con le parole si sa, ci si può ferire ancora di più che con le mani.

Per chi volesse scoprire la storia di Bruno e Pol ecco un video dalla Spagna

Simone e Manuel potrebbero avere lo stesso percorso evolutivo di Bruno e Pol? Lo scopriremo nelle prossime puntate della serie Un professore e scopriremo anche se alla fine Simone deciderà di parlare con suo padre di quello che prova realmente, invece che tenersi tutto dentro. Perchè i segreti e le bugie fanno solo male e anche Dante, lo sa bene e lo prova da anni sulla sua pelle. Appuntamento quindi a giovedì prossimo con i nuovi episodi della serie italiana.

