Al Bano, la fiction sulla sua vita ma chi sarà l’attore protagonista?

Uno dei sogni di Al Bano Carrisi sta per realizzarsi, desiderava una fiction sulla sua vita e il progetto sta per partire. Chi sarà l’attore protagonista, chi interpreterà il ruolo di Al Bano? Non potrà essere lui, questa volta non sarà né attore, né regista ma dovrà approvare la sceneggiatura. Ha sempre detto che la sua vita è stata un film, perché gli è successo di tutto, dalla vita da bambino all’età che ha oggi. Al Bano e il pubblico vedranno in tv la sua vita da romanzo, quattro puntate e magari il titolo potrebbe essere “Al Bano – Una vita da romanzo” come ha confidato il cantane al settimanale Oggi. Il titolo in realtà ancora non c’è e adesso stanno iniziando a scrivere la sceneggiatura ma Carrisi non vede l’ora di fare da supervisore al racconto.

Per Al Bano una fiction Rai

“Ci sarà una fiction in quattro puntate sulla mia vita. È notizia di questi giorni. C’è stato un incontro con Publispei, e che io sappia stanno iniziando a scrivere la sceneggiatura. Il titolo? Non mi dispiacerebbe se fosse “Al Bano – Una vita da romanzo”, perché nella mia vita c’è stato veramente tutto e di tutto: vittorie, sconfitte, drammi, malattie: dalla prostata all’infarto, passando per l’ischemia e l’edema alle corde vocali. Ma non mi sono mai arreso” ma Al Bano è pieno di progetti, partendo dalla sua nuova cantina.

“Sto costruendo da luglio una nuova cantina, a Cellino. Voglio portare la produzione da 1,5 milioni di bottiglie attuali, a 5 milioni” e poi a Capodanno sarà in tv su Canale 5 con Federica Panicucci.

Chi vestirà i panni del cantante di Cellino San Marco nella fiction? “Ovviamente il mio ruolo stavolta non potrà essere attoriale né di regia: autorizzerò il testo e lo supervisionerò. Chi interpreterà Al Bano? Non lo so ancora, ma è una scelta che andrà fatta con estrema cura, per passare dalla mia adolescenza all’età matura”.

