Skam Italia 5 al via le riprese ma senza Eleonora: le prime anticipazioni

Li avevamo lasciati tutti intenti a festeggiare gli esami, la maturità, le nuove decisioni da prendere. Ma come li ritroveremo? Lo scopriremo molto presto quando arriverà su Netflix la quinta stagione di Skam Italia. Intanto oggi, per tutti i fan della serie, ottime notizie dal set, dove è appunto in lavorazione Skam Italia 5.

C’è ancora un po’ di attesa per tutti i fan che amano da morire Skam, una serie che ha visto tra i protagonisti, alcuni degli attori più giovani e bravi del panorama italiano. Attesa che terminerà non prima del prossimo anno ma intanto arrivano le prime anticipazioni. Sono iniziate le riprese della quinta stagione di SKAM ITALIA, il nuovo capitolo inedito del remake dell’omonimo show norvegese. Prodotta da Cross Productions, arriverà nel 2022, solo su Netflix.

Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, SKAM ITALIA torna con una nuova storia degli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza.

La regia è affidata a Tiziano Russo che riceve l’eredità di Ludovico Bessegato ora autore, insieme ad Alice Urciuolo, della nuova stagione. Dalle prime anticipazioni relative al cast, possiamo anche provare a immaginare nella quinta stagione della serie Netflix. Ci sarà sicuramente Sana e ci sarà anche Elia, che dovrebbe essere il vero protagonista della quinta serie. Ci saranno anche Martino ed Edoardo insieme a Niccolò e Rami. Ci saranno Federica, Eva e Malik. E ovviamente non mancheranno anche gli altri amatissimi protagonisti della serie: ritroveremo infatti anche Giovanni, Filippo e Luchino. Due nuovi personaggi femminili faranno parte del cast: Viola e Asia.

A proposito di vecchi amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano, succederà anche per Eva e Giovanni? E’ sicuramente questo uno degli aspetti più attesi della quinta stagione di Skam, come anche la storia d’amore tra Sana e Malik, decollerà? I nostri maturandi, resteranno tutti a studiare a Roma o dobbiamo aspettarci amicizie e amori a distanza? Chi non ci sarà nella quinta stagione di Skam è invece Eleonora, che già nella quarta, aveva latitato, con il trasferimento all’estero per i suoi studi. I fan vorrebbero sapere qualcosa in più su questa stagione ma per il momento, non c’è molto altro da aggiungere. Non a caso, nelle tendenze di Twitter di questo pomeriggio, dopo l’annuncio dell’inizio delle riprese e anche dopo lo svelamento del cast, tutti si chiedono che fine abbia fatto Eleonora perchè avrebbero davvero voluto vedere qualcosa in più sulla sua storia con Edoardo, dopo il percorso a ostacoli che li ha portati a diventare una coppia…Come dare torto ai fan di Skam: Benedetta Gargari è da sempre una delle protagoniste più amate della serie! E’ anche chiaro che non si può restare per sempre “intrappolati” in un personaggio e che a volte siano gli attori stessi a chiedere di non continuare per diverse ragioni.

Cosa era successo nell’ultima puntata di Skam 4

Skam Italia 5: il cast della quinta stagione

Al già consolidato e amatissimo cast della serie – Beatrice Bruschi (Sana), Francesco Centorame (Elia), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino) – si aggiungono due nuovi volti: Lea Gavino, nei panni di Viola, e Nicole Rossi, che interpreterà Asia.

Se di Lea Gavino sappiamo molto poco, possiamo invece intuire che Nicole Rossi, già protagonista de Il collegio e Pechino Express, si lascerà notare anche nella serie Netflix, visto il caratterino che ha.

Quando uscirà Skam Italia 5?

Al momento sappiamo davvero pochissimo di quello che succederà nei prossimi mesi. Netflix parla di una serie pronta nel 2022, possiamo provare a immaginare che ne riparleremo in primavera? Vi terremo aggiornati.

