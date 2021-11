Un professore anticipazioni: che cosa è successo quella notte in ospedale?

Dante ha finalmente capito che cosa tormenta suo figlio. Simone ha smesso di studiare, racconta una serie di menzogne e così la madre, parlando con il prof ha suggerito di guardare nel suo computer, cosa che Dante ha fatto. E non gli è servito andare molto oltre, è bastato guardare le foto e i video per capire che Simone è innamorato di Manuel e che probabilmente non potrà mai neppure essere corrisposto. Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quarta puntata di Un professore in onda su Rai 1 giovedì prossimo. Avrete capito che Chicca sta facendo di tutto pur di fare arrivare alle orecchie di Manuel che lei si diverte, che sta con altri uomini e che non si è lasciata andare dopo che lui ha scelto di mollarla. Al giovane però, di quello che succede nella vita di Chicca non interessa nulla. Non sa che Simone, più geloso della ragazza, arriverà a fare una cosa inaspettata che lo metterà nuovamente nei guai. Scopriamo cosa con le anticipazioni per la quarta puntata di Un professore che ci aspetta il 2 dicembre 2021 su Rai 1.

E ora torniamo a Roma, con le ultime news sulla fiction di Rai 1…

Un professore anticipazioni: la trama del 2 dicembre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×07 Michel Foucault: Dante tiene una lezione su Michel Foucault per far riflettere i ragazzi sul concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. Poi cerca un confronto con Simone, ma lui è chiuso a riccio. Anita scopre nella rimessa l’auto di Sbarra distrutta da Simone e la mostra a Dante: ora sono sicuri che Manuel è nei guai. Non sanno che il giovane deve prima rubare una nuova auto e poi modificarla per una rapina…

Le anticipazioni dell’episodio 1×08 Guy Debord: La visita di classe al museo diretto da Cecilia viene interrotta da un fatto increscioso: l’ex di Monica ha postato un filmato osé della ragazza. Dante tiene una lezione su Guy Debord e la società dello spettacolo. I ragazzi si dimostrano subito solidali con Monica e Dante rintraccia lo stalker e gli dà una lezione. Simone invece scopre che suo padre ha una relazione con Cecilia e non la prende benissimo. Per l’ennesima volta si scaglia contro di lui. Il rapporto di amicizia tra Manuel e Simone viene messo in discussione dall’ennesima scelta discutibile del figlio di Dante. Simone infatti, mostra la foto di Manuel mentre era a letto con un’altra la sera del suo compleanno, proprio a Chicca…Nel frattempo il pubblico continua a chiedersi che cosa sia successo quella famosa notte in ospedale, la notte in cui Dante era da solo con Simone. Una notte che a quanto pare, ha cambiato per sempre le loro vite.

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Un professore

