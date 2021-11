Cuori 2 ci sarà. Riccardo Donna ci spiega il finale ( INTERVISTA)

Questa mattina, dopo aver visto l’ultima puntata di Cuori in onda ieri, 28 novembre 2021 su Rai 1, ci siamo posti molto domande, anche leggendo i vari commenti che i telespettatori hanno fatto sui social. L’ultima puntata della fiction di Rai 1 diretta dal regista Riccardo Donna, ci ha regalato un finale che non a molti è piaciuto. Soprattutto ai telespettatori di Rai 1 che facevano il tifo per Delia e Alberto, che purtroppo, a quanto pare, anche nella seconda stagione di Cuori, saranno condannati a stare lontani. O almeno, questo è il sentore, dopo il finale che ci ha mostrato la bellissima Karen con il pancino davanti allo specchio. Tutto lascia pensare quindi che la fidanzata di Alberto sia incinta e che in Cuori 2 quindi, scopriremo che cosa succederà. Come dicevamo prima però, il finale un po’ troppo aperto, ci ha portato a porci delle domande. Una riguardava anche il reale numero delle puntate di Cuori. Ne sono andate in onda sette mentre era stato annunciato che sarebbero state 8? Non in realtà ci siamo semplicemente persi una puntata strada facendo, puntata che era andata in onda di martedì , con un doppio appuntamento settimanale. E allora, vista la grande curiosità di tutto il pubblico e dei nostri lettori, abbiamo contattato il regista di Cuori che molto gentilmente ha risposto alle nostre domande e ci ha spiegato che cosa è successo nel finale e ci ha anche confermato che Cuori 2 ci sarà.

Cuori 2 si farà: la conferma del regista Riccardo Donna

“Nel vostro articolo ( che potere leggere qui) è sbagliato l’assunto di partenza. Le puntate sono state otto e non sette” ci dice Riccardo Donna. Nessun mistero quindi , nessuna ottava puntata, ma solo un episodio in onda al martedì che ci eravamo persi strada facendo! Un nostro errore! E allora passiamo alla domanda che il pubblico si è fatto: il finale era davvero quello che abbiamo visto? Oppure è stato cambiato in corso d’opera per poi lanciare una seconda stagione?

“Il finale è sempre stato quello, ci sono state lunghe discussioni su come finire questa storia però abbiamo pensato a un finale aperto da sempre, in finale sospeso, come nelle grandi serie che arrivano dall’estero. Io ho proprio voluto questa volta dare una impostazione diversa pensando più allo streaming che alla messa in onda tipica di Rai 1, dove comunque tutte le stagioni si chiudono e poi è difficile ripartire. Cuori è come un libro di cui avete letto solo la metà. Quante serie Netflix, Sky o Amazon, finiscono così? Praticamente il 90 % quindi nessun segreto, la seconda stagione ci sarà. E’ già scritta e la faremo” ha detto il regista.

A tal proposito vi ricordiamo tra l’altro che è possibile rivedere tutti gli episodi di Cuori su Raiplay

Cuori chiude con i due episodi finali visti da oltre 4 milioni di spettatori e vince la serata. Non solo, incassa un grande apprezzamento da parte del pubblico che sui social, ha fatto il tifo sfegatato per la coppia formata da Delia e Alberto ( Pilar Fogliati e Matteo Martari sono apprezzatissimi). Si aspettava un simile riscontro? “Onestamente mi aspettavo che Cuori piacesse molto ma questo successo a livello social, devo dire che mi sorprende anche perchè è un mondo che conosco poco. “

Ci spiega la scelta del finale, in tutte le puntate, abbiamo visto scorrere i titoli di coda ma con la macchina da presa che continuava a riprendere, e la narrazione che non era ancora terminata quindi…“E‘ stata una idea che mi è venuta, trovo che i titoli di testa siano sempre un peso all’inizio della puntata e ho preferito metterlo in coda così se la gente si è divertita, è contentata di sapere chi lo ha fatto! “ ci ha spiegato Riccardo Donna che ringraziamo molto per averci dedicato del tempo!

A questo punto non ci resta che attendere le prime immagini dal set anche per capire chi ci sarà, chi non ci sarà…Molti spettatori fanno anche il tifo per Cesare Corvara, sia chiaro. Daniele Pecci è altrettanto amato dal pubblico di Rai 1 che spera che dopo l’operazione si possa riprendere e possa tornare ad avere il suo ruolo da primario in ospedale. E poi ci sono Virginia e Fausto e il fidanzamento del dottore con Rosa, e Serenella e il suo bambino…Insomma una seconda stagione tutta da scoprire!

