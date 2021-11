Cuori il mistero dell’ottava puntata mai trasmessa: finale cambiato in corsa?

E’ andata in onda ieri la settima e ultima puntata di Cuori, la fiction di Rai 1 partita con ascolti vicini a 3,8 milioni di spettatori e che ha poi superato lentamente anche i 4 milioni, conquistando il pubblico pian piano. Il fatto che fosse una settima puntata, ci aveva già fatto venire qualche domanda, ma pensavamo che magari, si sarebbe aggiunto nel finale, qualcosa, magari con un episodio più lungo. In sede di presentazione infatti, e su tutti i comunicati stampa ufficiali forniti dalla Rai, in estate, si era parlato di otto puntate per la fiction di Rai 1 e non di sette, cosa che invece poi è successa. Abbiamo quindi atteso il gran finale per capire se ci fosse una spiegazione e onestamente, ci siamo dati una sola risposta: quello che abbiamo visto ieri su Rai 1 non era il vero finale della serie, quello almeno, che era stato scritto e pensato. Altrimenti che senso avrebbe avuto togliere una puntata? E allora le domande non mancano: l’ottava puntata sarà solo la prima della seconda stagione di Cuori, e per questo il finale è stato mozzato o c’era proprio tutto un altro finale scritto dagli sceneggiatori ( Fabrizio Cestaro, Mauro Casiraghi, Simona Coppini) e pensato dal regista Riccardo Donna? Un dubbio che ci attanaglia anche per via di qualcosa che è accaduto sui social.

Il finale di Cuori doveva essere un altro?

Uno spettatore di Cuori infatti, si è posto la stessa domanda e ha scritto su Twitter un tweet che p stato ricondiviso poi dallo stesso Riccardo Donna. E che motivo avrebbe avuto un regista di farlo, se non ci fosse qualcosa di vero?

Effettivamente la decisione di una genesi di una seconda stagione può dipendere spesso dai risultati di ascolto della prima. E se l’ultima puntata di Cuori, ad esempio, ci avesse dato tutte le risposte con Cesare che si riprendeva dal trapianto e Delia e Alberto pronti a vivere la loro storia, magari proprio con la sua benedizione, poco avrebbe avuto pensare a una seconda stagione. E invece ecco che l’ultima scena, che è sembrata un po’ a tutti buttata “così a caso” quella di Karen che si tocca il pancino mentre scorrono i titoli di coda, è sembrato solo un espediente per attirare il pubblico a una seconda stagione che inizia con tanti interrogativi. Ed è chiaro che se Karen fosse realmente incinta, per Delia e Alberto le cose si complicherebbero ancora di più! Sapremo mai che cosa è successo e che ne è stato dell’ottava e ultima puntata della fiction di Rai 1? Vedremo!

AGGIORNAMENTO- Un nostro errore nel calcolo delle puntate che sono state 8, una puntata infatti è andata in onda al martedì sera. Abbiamo quindi provato a contattare il regista di Cuori, Riccardo Donna, che ha risposto a tutte le nostre domande. Qui potrete leggere l’intervista a breve

Cuori 2 ci sarà?

Una cosa è certa: la seconda stagione di Cuori è in lavorazione per cui potremo capire magari anche tramite le dichiarazioni dei protagonisti che arriveranno nelle prossime settimane, che cosa è realmente successo e che cosa succederà.

